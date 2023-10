Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare. S-a stabilit viteza pe care o avea în momentul impactului

După mai multe amânări, Curtea de Apel București a dat verdictul. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de omor.

În prima istanță, fiul lui Gino Iorgulescu primise o condamnare de 15 ani și 8 luni de închisoare de la Tribunalul București, dar judecătorii au decis scăderea a doi ani.

Sentința reprezintă o contopire a două pedepse: 12 ani și opt luni pentru omor plus un an și 8 luni - o treime din pedeapsa de 2 ani pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cea de 3 ani pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate aplicată de Judecătoria Sectorului 3 în anul 2018 și rămasă definitivă în anul 2021, potrivit digisport.ro și digi24.ro.

Mario Iorgulescu a fost condamnat definiv la închisoare

Mario Iorgulescu a fost găsit vinovat în cazul accidentului mortal pe care l-a provocat în anul 2019, în timp ce conducea băut, drogat și cu viteză. Șoferul pe care l-a accidentat frontal a murit pe loc.

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia tribunalului prin care Mario Iorgulescu trebuia să plătească către doi membri ai familiei bărbatului ucis de el în accident sumele de 200.000 euro - daune morale şi 100.000 lei daune materiale, urmând ca aceste daune să fie achitate de societatea de asigurări CITY INSURANCE SA, societate care se află însă în faliment, potrivit euronews.ro și observatornews.ro.

În acest moment, Mario Iorgulescu se află în Italia, acolo unde a fost transferat de familia sa în mai multe clinici, imediat după producerea accidentului.

Mario Iorgulescu avea o viteză de 162 km/h în momentul accidentului

Procurorii notează că, la data de 8 septembrie 2019, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, intenţionând să se deplaseze din satul Gulia, comuna Tărtăşeşti, spre un club din Parcul Herăstrău, Mario Iorgulescu a condus un autoturism marca Aston Martin model DBS, cu o viteză ce depăşea cu mult viteza legală de 50 km/h în localitate, şi a pătruns pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecţia dintre Şoseaua Chitilei şi Strada Teodor Neagoe, potrivit euronews.ro.

Conform anchetatorilor citați de euronews.ro, Mario Iorgulescu a accelerat până la 162 de km/h, în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, după care a urcat maşina cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism marca Audi, condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

Din momentul în care a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, Mario Iorgulescu nu a acţionat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de acceleraţie era apăsată la maximum, explică procurorii, citați de sursa menționată mai sus.

