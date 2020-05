Mărturia șocantă a bărbatului care a băut spirt contrafăcut și a supraviețuit: ”M-am ofticat că nu m-am îmbătat. Am consumat patru litri!”

Nu mai puțin de 17 persoane au murit, în Iași, din cauza alcoolului contrafăcut. Teodor Sasu, însă, s-a arătat supărat că nici măcar nu s-a îmbătat după ce a consumat patru litri de lichid.

”Și zic să mă apuc de sticlă, ia să fac cu apă, că trebuie făcut cu apă și am făcut patru litri. Și eu mă ofticam și zic, patru litri am făcut și tot nu.... M-am supărat că am consumat, am stricat o jumate de spirt, degeaba! Degeaba l-am stricat, îmi părea rău după el! Zic: aoleu după spirt!”, a declarat bărbatul.

Se complică ancheta la Iaşi, în cazul oamenilor care au murit, după ce au băut spirt contrafăcut. O parte din victime l-au primit ca ajutor de pandemie de la primărie

Spirtul contrafăcut a ucis cel puțin 17 oameni. Era îmbuteliat într-o sticlă comună care nu atrăgea atenția cu nimic. Ambalajul încerca să imite cât mai bine un produs conform, cu o serie de sfaturi puse pe etichetă.