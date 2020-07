Mărturia unei românce diagnosticate cu coronavirus: A refuzat internarea și a plecat acasă, cu tramvaiul! „Nu stau izolată într-o cameră”

Sute de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 au profitat de decizia Curţii Constituţionale şi au plecat din spitale. Observator a stat de vorbă cu unul dintre ei, care povesteşte senin cum a ajuns acasă: cu tramvaiul!

Nu e singurul şi nu e tot. Medicii atrag atenţia că bolnavii plecaţi pe semnătură nu sunt monitorizaţi şi verificaţi de nimeni, şi cel mai probabil mulţi nu rămân acasă în izolare.

„Conform legii CCR-ului am decis să rămân acasă în izolare,pentru că nu am simptome. Am venit acasă cu tramvaiul, că nu era aşa aglomerat. M-am dat într-un loc retras şi na, erau practic câteva persoane în tramvai şi am avut mănuşi, am avut mască.”