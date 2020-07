Ultimă Oră: Ludovic Orban anunță măsuri drastice, în urma recordului de cazuri de COVID-19: „Vom lua orice măsură se impune”

Cauza principală e nerespectarea regulilor de protecţie sanitară: portul măştii, păstrarea distanţei fizice, evitarea contractului apropiat, nespălarea mâinilor şi alte reguli instituite.

Ludovic Orban: „Suntem într-un moment de cumpănă”

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul creşterii numărului în continuare. Guvernul e la datorie şi se implică în lupta anti-COVID. De fiecare dată am luat măsurile pentru apărarea vieţilor românilor. Am pus pe masă soluţii şi am cerut adoptarea soluţiilor şi am asigurat implementarea lor.

Azi, transmit un mesaj de încredere că Parlamentul înţelege situaţia în care suntem şi va adopta legea de care avem nevoie. Adică posibilitatea de instituire a carantinei, a izolării la domiciliu. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie pentru a fi eficienţi în lupta împotriva pandemiei.