„Ne mor părinţii în chinuri, în spital, de foame!”. Mărturii înfiorătoare, de la Suceava! „Nu primește oxigen! Omul se sufocă”

O altă femeie din Suceava, Lili Orhei, a scris pe Facebook că o bătrână imobilizată la pat nu a fost schimbată de două zile. Fiica acesteia se află în străinătate şi încearcă să comunice cu cadrele medicale telefonic, dar nu reuşeşte.

„Ea este în Austria la muncă şi mama ei a fost internată în urmă cu două săptămâni la spital, pe secţia de diabet, şi a fost infectată cu COVID 19. Stă acum internată la etajul IV, camera P 16 şi este terminată. Nu are apă, nu are mâncare, are nevoie de scutece de unică folosinţă. Stă neschimbată de două zile si e disperată, deshidratată de la diaree. Ne mor părinţii în chinuri şi de foame. Voi ce faceţi?”, a întrebat suceveanca.