Măsurile luate în România pentru a preveni infectarea cu coronavirus: Carantină ori izolare la domiciliu pentru cei care sosesc din zonele afectate

4. Se vor desemna experţi care să facă parte dintr-un grup de lucru al unor posibile scenarii în funcţie de evoluţie

5. Se va institui o linie telefonică apelanţilor care solicită informaţii

6. Se va înfiinţa un grup de informare strategică cu reprezentanţi din toate instituţiile implicate astfel încât cetăţenii să fie informaţi din surse oficiale”, a declarat Marcel Vela.

Ministrul Sănătăţii, Victor Costachem a precizat că a găsit stocul epidemiologic gol. ”Stocul epidemic l-am găsit gol, de aceea am lucrat împreună la completarea stocurilor. Colegii de la Ministerul de Finanţe ne-au asigurat că se lucrează pentru recompletarea stocurilor. Am decis să umplem stocurile din luna ianuarie. Avem stocuri la nivelul spitalelor de aproximativ o lună, o lună şi jumătate. Am decis suplimentarea stocului de rezervă”, a declarat Costache.