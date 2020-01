Primele declarații ale medicului Mircea Beuran, după trei ore de audieri. Cine a fost vinovat de producerea incendiului din sala de operații?

Update, vineri, 10 ianuarie, ora 13:43: După ce a fost mai mult de trei ore, medicul Mircea Beuran a răspuns la câteva întrebări adresate de jurnaliști, la sediul Poliției Capitalei.

După ce a fost audiat mai bine de trei ore, în calitate de martor, în cazul pacientei incendiate pe masa de operație la Spitalul Floreasca, medicul Mircea Beuran a fost întrebat e jurnalişti cine este responsabil de producerea incidentului.

„Se fac analize, tot felul de anchete. Aşteptaţi să se obţină un rezulat final. Nu am cum să am o opinie atâta timp cât eu nu am fost acolo. Sunt filmări”, a răspuns Beuran.