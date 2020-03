Melania a murit în brațele mamei sale, după serbarea de 8 Martie. Ce făcuse adolescenta cu câteva minute înainte să i se facă rău: „Nu am putut să-i facă nimic”

Părinții Melaniei Prunoiu s-au despărțit. Adolescenta de 19 ani era crescută doar de mama ei, în comuna Aninoasa, județul Argeș.

Duminică, după serbarea organizată de autoritățile locale de 8 Martie, fetei i s-a făcut rău. Avea dureri cumplite de cap și stări de vomă. Nimeni nu ar fi putut bănui că o fată de 19 ani, sănătoasă tun, ar putea să moară, aparent, din senin.

„Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Duminică, la noi in Aninoasa, a fost serbare dedicată femeilor. Am aflat seara când s-a terminat totul, că fetiță asta a murit. Nu am luat încă legatura cu familia ei, dar o sa mă implic, să îi ajut, ei au o situație mai delicată, parinții despărțiți, au o situație materială precară, o să îi ajut. Am auzit și eu prin comună că ar fi consumat un energizant. De unde l-o fi luat? Asta e important de făcut, că o fi fost vechi, cine știe. Îmi pare tare rău de fetița asta, păcat de tinerețea ei”, a spus primarul Benonie, citat de ziartopdearges.ro.