Mesaj emoționant al fiului cântăreței Anamaria Pop, moartă în accident de mașină: "Mamă, ți-am spus să ai grijă de tine, căci Alexucu te iubeşte"

Cântăreața de muzică populară Anamaria Pop a murit la doar 36 de ani, în urma unui teribil accident rutier, petrecut în Maramureș. Artista se afla la volanul unui autoturism, iar într-un moment de neatenție a ieșit de pe șosea si s-a izbit violent de un copac. Vestea morții i-a cutremurat pe apropiați, dar mai ales pe cei doi copii.

Fiul său cel mare, Alex, de doar 19 ani, a transmis un mesaj emoționant, prin intermediul internetului.

„Mamă, am intrat astăzi în casă şi încă ți-am simțit parfumul cu care te dădeai zi de zi, hainele tale erau aruncate pe pat, iar machiajele erau desfăcute în baie din graba de a ajunge acolo unde te-ai pornit să te duci, aveam sentimentul că TU eşti acasă, dar de fapt te-ai dus acolo unde imi era mie cel mai frica, acolo unde n-ar vrea nimeni să ajungă. Am închis ferestrele, ți-am luat bluza şi mi-am pus-o la nas doar ca să-ți mai simt mirosul, după care am început să plâng în hohote! Înainte să pleci te-am pupat, te-am îmbrățişat, ca de obicei, şi ți-am spus să ai grijă de tine căci Alexucu te iubeşte, iar dupa o oră să aud că ai avut accident. Nu credeam că ai pățit ceva, dar când am ajuns la fața locului, polițistul m-a întrebat „Cine sunteți dumneavoastră” , la care i-am răspuns „sunt fiul doamnei care a provocat accidentul, am venit să iau ce a rãmas de valoare în maşină”. A luat o gură de aer si mi-a spus „condoleanțe”. Eu credeam că vorbea în necunoştință de cauză, nu l-am băgat în seamă, ca după aceea să primesc un val de mesaje de condoleanțe (nici pe ceilalți nu i-am băgat în seamă), eu încă sperând că eşti în viață şi că n-ai pățit nimic grav! Bomba bombelor o primisem la spital, un ocean de lacrimi mi-a ieşit din ochi, credeam că-i un coşmar, şi încă sper să fie un coşmar, vreau să mă trezesc brusc plin de transpirație şi să fug la tine în cameră să-ți spun cât de mult te iubesc şi să te strâng în brațe tare, dar se pare că acest coşmar va dura o viață.

Doar pe tine te-am mai avut, eu şi fratele meu doar pe tine te-am avut! Dumnezeu să te ierte dragă mamă, regret enorm că nu ți-am spus zilnic că te iubesc şi iartă-mă pentru tot ce-am făcut în neplăcerea ta, îți promit că voi avea singur grijă de casă şi de Denis. Iubiți-vă mamele, spuneți-le că le iubiți, arătațle că le iubiți, fiindcă moartea e imprevizibila, iar după aceea veți regreta enorm că n-ați apucat s-o faceți! ÎȚI MULȚUMESC CĂ M-AI CRESCUT ÎN ĂŞTIA 19 ANI ŞI CĂ AI FĂCUT TOT POSIBILUL SĂ NU NE LIPSEASCA NIMIC!”, a scris fiul cântăreţei Anamaria Pop pe Facebook.