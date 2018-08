MOMENTE CUMPLITE pentru un băiețel și tatăl său! Telescaunul în care se aflau a fost LOVIT DE UN CAMION!

sursa: antena3.ro

Bărbatul a povestit pe pagina sa de Facebook despre clipele de groază pe care le-a trăit:

„Azi am crezut ca mi-a sunat ceasul. Eram cu Vladut in telescaun, fusesem pe Varful Parangul Mic, ne intorceam la punctul zero. La cota 1300, telescaunul a trecut pe deasupra unui drum forestier, moment in care ne-am intersectat cu un camion plin ochi cu busteni.

Ne-am lovit! Am intrat direct in camion. Bara de protectie a picioarelor, din fier gros, s-a indoit ca o macaroana fiarta, eu m-am lovit la genunchiul stang si glezna dreapta.

Am urlat de durere si de groaza si tipam intr-una la Vladut sa se tina bine.

Am avut un balans ingrozitor, am crezut ca vom muri, ne-am dus stanga-dreapta cel putin 10 metri, telescaunul a sarit doi metri de pe sina.

Am avut noroc, am scapat. Vladut nu are nicio zgarietura, eu am doua contuzii. Dupa ce m-am dat jos de acolo am inceput sa tremur si sa plang necontrolat numai la gandul ca Vladut ar fi putut pati ceva.

Am depus plangere la politie, am fost la spital in Petrosani, sper ca cei vinovati sa plateasca.

Chiar inainte de impact i-am facut o poza camionului.”