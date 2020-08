Scandal uriaș la o înmormântare. Preotul a avut o criză de nervi din cauza banilor: ”Nu încep slujba de până când familia nu-şi cere iertare!”

“Nu încep slujba de înmormântare până când familia nu-şi cere iertare pentru modul urât în care s-a comportat cu mine în ultimele trei zile”, a spus preotul ortodox Florin Parasca, asistent universitar la Facultatea de Teologie din Cluj, preot paroh în Tăuţi, judeţul Cluj. Membrii familiei şi-au oferit scuzele preotului, iar acesta a întins mâinile să-i fie pupate. În acel moment, oamenii prezenţi la înmormântare l-au apostrofat: “De ce v-aţi făcut preot?”

Interlopii erau interceptați de polițiști: "Îi tai limba lu` Florin Salam". Aramis Duduianu, înregistrat când amenință mai mulți maneliști - Video

Iar șirul replicilor dure nu s-a oprit aici. “Nu e vorba să dea bani, ci să își plătească locul de veci. Nu să îmi dea banii mie. Dânșii nu au mai plătit contribuția de zece ani. Ascultați-mă că am evidențe și martori. De zece ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului Parohial este că familia care nu își plătește contribuția în ultimii 3 ani plătește locul de veci. Ce e de neînțeles. Și biserica are cheltuielile ei, și biserica are responsabilitățile ei. Noi nu suntem slugile dumneavoastră, noi suntem slujitorii dumneavoastră. Nu vă mai comportați urât că vă luați plata de la Dumnezeu, nu de la mine”, a spus preotul.