Vasile muncește pe șantiere în Anglia și trimite copii necăjiți în vacanțe! „Împart cui trebuie şi asta voi face în continuare”

Un român din Suceava muncește în construcții în Anglia și trimite copii necăjiți în vacanțe, după ce el a avut o copilărie traumatizantă și o tinerețe dificilă. Bărbatul are o poveste uimitoare.

În copilărie, Vasile Cristian Bolohan a văzut cum tatăl lui i-a înjunghiat mama. Tatăl lui a ajuns în pușcărie, iar ulterior, mama lui a fost păcălită de un alt bărbat să își vândă apartamentul în care locuiau.

Astfel, el a ajuns pe drumuri şi a început să fure. A ajuns și el în spatele gratiilor, dar și-a promis că după eliberare, va face fapte bune. A vorbit serios.

„Tata a intrat în puşcărie şi mama, după un timp, cunoaşte dragostea altui bărbat care o păcăleşte şi îi vinde apartamentul în care locuiam. Eu decid să rămân în oraş pentru a-mi termina şcoala, mama mutându-se într-un sat în Botoşani. Eram în clasa a IX-a şi, timp de un an, am dormit prin boxe, uscătoare, pe iaz la Icar, oriunde puteam. Am reuşit să obţin diploma de Complementară“, a povestit Vasile Bolohan, acum în vârstă de 42 de ani pentru adevarul.ro.

După ce a fost eliberat, bărbatul s-a întors la Suceava. A cunoscut-o pe actuala lui soție, o femeie din Republica Moldova, care făcea o facultate acolo, iar în timpul liber, lucra ca barman-spătar într-un bar deținut de un prieten de-ai lui Vasile Bolohan. Au plecat împreună în Italia, iar după un an, s-au căsătorit.

Mai târziu, au plecat în Anglia, iar viața lui Vasile Bolohan a început să se schimbe în bine, după ce și-a găsit de lucru în construcții. Bărbatul susține că soția lui l-a ajutat să devină omul care este astăzi.

La scurt timp după ce situația financiară a familiei lui s-a îmbunătățit, Vasile Bolohan a început să se țină de cuvânt în privința promisiunii pe care și-a făcut-o în spatele gratiilor. A început campanii de ajutorare a copiilor și familiilor cu situații financiare dificile din Suceava. A strâns bani pentru a construi o casă pentru o familie nevoiașă și pentru a trimite copii instituționalizați în vacanțe.

„Am trimis copiii în excursie, am donat 4.500 de lei unui copil de 13 ani, pentru care se făcea campanie, deoarece rămăsese fără ambele mâini. Am mai dat 1.000 de lei unei fete deoarece rămăsese paralizată în urma unui accident. Anul trecut, la Sărbători, în urma unei chete pentru copii, la patinoar, am strâns un camion de haine şi 23.500 de lei. Am distribuit fiecare bănuţ cu atenţie. Am fost cu un autocar de copii la munte în Gura Humorului, am donat personal la spitalul de copii bolnavi de cancer 4.000 de lei. Am făcut rost de o listă de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu cazuri de copii foarte necăjiţi şi am mers de i-am dat fiecăruia câte 1.000 de lei. Împart cui trebuie şi asta voi face în continuare“, a mai spus Vasile Bolohan.