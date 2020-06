Nelu Tătaru: Văd în perspectivă la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august, o viaţă cvasi-normală/ Relaxarea s-a perceput ca o adevărată libertate

”Când s-a vorbit de relaxare, s-a perceput ca o adevărată libertate. În timp, după primele două săptămâni, au apărut şi voci care îndemnau la nesupunere. Ne-am adaptat şi la acest moment, gestionând tot ce înseamnă Sărbătorile Pascale, 1 Mai, week-end-urile prelungite, inclusiv de Rusalii, dar atitudinea a rămas aceeaşi a celor care contestă acest lucru, dar gestionăm şi aceste lucruri”, a declarat Nelu Tătaru la TVR 1, marţi seara. Întrebat dacă vin zile mai grele, ministrul Sănătăţii a subliniat că este necesar să respectăm regulile şi că va trebui să ne obişnuim cu prezenţa virusului încă un an sau chiar doi. ”Văd în perspectivă la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august o viaţă cvasi-normală. Spun cvasi-normală, în contextul în care trebuie să ne obişnuim cu persistenţa acestui virus, un an sau doi, cu transmiteri subliminale, cu uşoare valuri, cum avem la gripa sezonieră. Dar ca să ajungem la acest lucru, trebuie să respectăm nişte reguli. Am putut vedea week-end-urile trecute că o parte din conaţionalii noştri cam uită de aceste reguli. Ei trebuie să respecte acele reguli pentru a ajunge la liman, măcar din respect pentru cei care două luni de zile au stat în casă”, a explicat Tătaru. Nelu Tătaru a precizat că spitalele COVID sunt, în continuare, necesare. ”Evoluţia din aceste spitale COVID ne arată că sunt în continuare necesare, mai ales în anumite zone unde avem focare în desfăşurare sau avem un număr crescut de cazuri. Suntem într-o perioadă pandemică, suntem într-o perioadă în care avem un necesar de paturi pentru patologia COVID, dar să nu uităm nici de cei din patologia non- COVID”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sursa : news.ro