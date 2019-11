Nicolae Robu, despre firma care a făcut deratizare şi dezinsecţie în blocul unde au murit trei oameni: Nu a solicitat niciodată acord comercial de la Primăria Timişoara şi nici nu a primit

"Acei oameni, firma, sunt iresponsabili. Este nepermis să funcţionezi fără autorizaţie. Firma respectivă nu a solicitat niciodată acord comercial de la Primăria Timişoara şi nici nu a primit. Nici nu ştie nimeni de firmă. Azi mi s-a prezentat un banner pe ecartul unei spălătorii, prin care firma îşi face reclamă. Să te apuci de activităţi într-un asemenea domeniu, cu un asemenea grad de risc, este lipsă de responsabilitate fără limită. Să foloseşti substanţe fără să te documentezi este tot o lipsă de responsabilitate”, a declarat Nicolae Robu. Edilul a făcut apel la timişoreni să fie precauţi atunci când fac contracte pentru deratizări sau dezinsecţii. "Vreau să fac un apel către cetăţenii Timişoarei, către asociaţiile de proprietari, dar şi către cetăţenii care locuiesc în case individuale să fie precauţi. Să nu admită intervenţii de genul acesta de către cineva care nu prezintă toate aprobările de rigoare. Să se intreseze unde au mai făcut dezinsecţie şi deratizare, dacă este o firmă serioasă”, a declarat Robu. Nicolae Robu a spus că firma respectivă ar fi trebuit să aibă un acord comercial. El a anunţat şi o campanie de control la toate firmele. "De la Primărie trebuia să se dea un acord comercial, conform unei hotărâri de Consiliu Local. Există o legislaţie care, până la urmă, este prevalentă HCL-ului. S-au făcut verificarile, ni s-a comunicat că niciodată această firmă nu a cerut acest acord comercial. Mai departe trebuie văzut la Registrul Comerţului codul CAEN pe care îl are, se pare că are. Eu am cerut Registrului Comerţului să ne pună la dispoziţie parametrii tuturor firmelor. Vom face o campanie de control la absolut toate firmele despre care avem ştire. Dar la câtă lipsă de responsabilitate există, nu ar fi de mirare să practice cineva aceste activităţi fără niciun fel de acord”, a declarat primarul Nicolae Robu. Ioan Sorin Buţă, patronul Bistim Dera SRL, firma care a făcut dezinsecţia şi deratizarea în blocul de locuinţe din Timişoara în care au murit doi copii şi mama unuia dintre ei, a fost reţinut. Acuzaţiile care i se aduc lui Ioan Sorin Buţă sunt omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi trafic de substanţe interzise. Bistim Dera SRL are ca obiect de activitate nu doar dezinsecţie şi deratizare, ci şi operaţiuni de curăţenie în trenuri, autobuze, avioane, în cisterne rutiere şi maritime, curăţenie şi întreţinere piscine, curăţat de sticle, măturat de străzi şi îndepărtat zăpada. Are sediul într-un apartament de bloc din Timişoara, cu un singur asociat care e şi administrator. Şi-a început activitatea în 2015. Anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri, adică totalul vânzărilor facturate, de 142.759 de lei. Tot în 2018 a înregistrat un profit net de 19.000 de euro şi datorii de peste 1.000 de euro, în condiţiile în care cu un an înainte, datoriile firmei depăşeau 50.000 de lei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au anunţat că în procesul de deratizare a blocurilor din Timişoara, printre care cel în care trei oameni şi-au pierdut viaţa, există indicii că a fost folosită substanţa Delicia - Gastoxin care conţine fosfură de aluminiu, foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, şi care necesită pentru utilizare autorizaţie specială.

Sursa : news.ro