Noutățile lunii iunie în AntenaPLAY

Cel mai aşteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, va avea premiera pe 22 şi 23 iunie şi va fi difuzat în fiecare joi şi vineri, de la 20:30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Exclusiv în AntenaPLAY abonații vor putea urmări și imagini nedifuzate la TV. Noul sezon le va aduce telespectatorilor o mulţime de surprize. Noi poveşti de viaţă, noi reguli, noi locaţii, noi ispite şi multe provocări sunt doar câteva dintre ingredientele celui mai nou sezon Insula Iubirii.

Ce seriale noi apar în iunie pe AntenaPLAY

Pentru iubitorii de seriale o noua K-drama: The Road: The Tragedy of One (din 4 iunie), serialul spaniol Secret Obsession (din 1 iunie) și O poveste cu zâne.

AntenaPLAY va difuza în exclusivitate, un nou serial - Secret Obsession. Serialul spune povestea lui Inés, o femeie de 42 de ani care, într-un moment complicat din viața ei, se scufundă în mare pentru a-și pune capăt vieții. Salvatorul ei este Hugo, un adolescent de care se îndrăgostește obsesiv. Un serial care îi va ţine pe urmăritori cu sufletul la gura, o poveste despre obsesii.

Un alt super serial ce poate fi urmărit în AntenaPLAY este O poveste cu zâne: Serialul turcesc cu denumirea originală Bir Peri Masali, este o poveste drama romance lansată în 2022, care a câștigat popularitate imediat după lansare și a primit recenzii bune din partea telespectatorilor. Protagonista poveștii este Zeynep, o tânără dintr-o familie săracă care nu a putut să învețe din lipsă de bani, dar care are dorința de a putea schimba acea situație. În urma unui incident nefericit, Zeynep intră în lumea înaltei societăți. Așa se face că Zeynep, purtând rochii de lux și bijuterii scumpe, frecventează locurile unde ar trebui să meargă oamenii bogați.

The Road: The Tragedy of One este un serial de televiziune sud-coreean din 2021 regizat de Kim No-won și cu Ji Jin-hee, Yoon Se-ah, Kim Hye în rolurile principale. Bazat pe cartea lui Rintaro Norizuki, serialul spune povestea dorințelor, a secretelor si a vinovăției. Baek Soo Hyun (Ji Jin-hee) este un prezentator popular și respectat si este cunoscut ca jurnalist cu convingeri puternice. Când spune ceva în fața camerei, telespectatorii iau cuvintele drept adevăr. Cu toate acestea, Baek Soo Hyun are o altă latură. Are inima rece si va folosi toate mijloacele pentru a obține ceea ce își dorește.

Ce filme noi apar în iunie pe AntenaPLAY

Noi filme în luna iunie în platforma de streaming. Farm to Fork to Love, Infidel, Finding Love in Big Sky, Montana, Follow Your Heart sau Midway to Love sunt filmele care îi așteaptă pe abonați luna asta. De la dramă la comedie romantică sau acțiune, în AntenaPLAY se regăsesc noutăți pentru toate gusturile.

Farm to Fork to Love

Alice, o tânără chef talentată la cel mai bun restaurant din New York City, primește o invitație pentru a judeca un concurs alimentar pentru o prestigioasă strângere de fonduri anuală. În ciuda consternarii lui Bret, șeful ei care este și iubitul ei, ea acceptă invitația. Odată ce ajunge în Kansas City, Alice este surprinsă să-și găsească fostul iubit din facultate, Christian, printre judecători. Emisiunea de bucătărie și reconectarea ei cu Christian o vor face pe Alice să-și reconsidere visul.

Infidel

Un scenariu de film dupa o poveste adevarata. Un american (Jim Caviezel) este răpit după ce un prieten îl invită la Cairo pentru a vorbi despre revoltele militante recente. Soția lui se îndreaptă spre oraș după ce a aflat vestea, hotărâtă să-l recupereze.

Finding Love in Big Sky, Montana

O fată independentă de la țară, Paisley (Hedy Nasser), dorește să reamenajeze ferma pentru tabere de copii. După ce i s-a refuzat finanțarea necesară pentru renovarea fermei, ea il cunoaste intamplator pe JOSH (Johnathan Stoddard), un mare director de marketing staționat în Denver, care a fost suspendat din funcția sa actuală la compania sa. Recunoscând că are nevoie de ajutor, Paisley acceptă să lucreze cu Josh cât timp el este în oraș pentru a veni cu idei despre cum să strângă bani pentru fermă.

Midway to Love

Dr. Rachel August este gazda propriei ei emisiuni de terapie televizate din New York. Când televiziunea anunță că emisiunea ei se schimbă într-un format de tabloid, Rachel se retrage in orasul natal. În timp ce se află acasa, Rachel reia legătura cu vechiul ei iubit de liceu, Mitchell, care se întoarce în oraș, lucrând ca profesor în clasa a patra. Se va întoarce Rachel la viața ei din New York pentru a arăta că nu se încadrează în standardele ei sau își va da seama că a avea pe cineva cu care să împartă o viață este mai important decât faima și entuziasmul orașului?

Follow Your Heart

Kathy Yoder și-a părăsit comunitatea Amish și este o scriitoare de succes. Când Kathy se duce acasă pentru a-și rezolva treburile tatălui ei, își amintește de viața ei înainte de a părăsi comunitatea Amish, inclusiv de vechea ei iubire, Isaac. Va decide Kathy să rămână sau să se întoarcă la stilul ei de viață de călătorie?

Producții originale AntenaPLAY - pentru părinți și pentru iubitorii de filme românești

Din 7 iunie Mirela Vaida dă startul unui nou sezon al emisiunii DePărinți.ro | Sfatul Specialistului, o producție originală AntenaPLAY, care își propune să vină în ajutorul părinților, bunicilor sau adulților care sunt în contact direct cu copiii. Tot în lista emisiunilor originale este si Film Story în care Alexandru Ion îți recomandă unele dintre cele mai de succes filme din cinematografia românească. Scenariul, replicile memorabile, complexitatea personajelor și conflictele dintre acestea, printre subiectele abordate.

Sportul e la putere în AntenaPLAY şi în luna iunie. Trăiește LIVE-ul.

AntenaPLAY propune o nouă lună plină de sport. Iunie readuce naţionala României în prim-plan, dar şi lupta de promovare din Serie B, în care avem mai mulţi români implicaţi.

Naţionala României e din ce în ce mai aproape de Campionatul European din 2024. O victorie în Kosovo, pe 16 iunie, în direct în AntenaPLAY, ar reprezenta un pas uriaş către o calificare la un turneu final după opt ani de aşteptare.

Dennis Man, Valentin Mihăilă şi legendarul Gigi Buffon luptă pentru promovarea în Serie A. Semifinalele şi finala play-off-ului din Serie B se joacă pe 2, 3 şi 8 iunie, exclusiv în AntenaPLAY.

De asemenea, finala Nations League va avea loc pe 18 iunie, de la 21:45, în AntenaPLAY. Cele două meciuri care vor stabili ultimul act al competiţiei sunt Olanda – Croaţia şi Spania – Italia.

Hexagone MMA 9 (17 iunie), Combate Global (18 iunie) şi Fight Nation (24 iunie) sunt galele pe care le vei vedea în AntenaPLAY, în prima lună a verii.

