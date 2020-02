Număr record de radiografii pulmonare, datorită unei aplicaţii inventate de un inginer de software

Aparatul funcţionează 24 din 24 de ore. Zilnic, aproximativ 200 de pacienţi au nevoie de radiografii. O dată cu această aplicaţie, numărul celor care vor putea face o astfel de investigaţie va creşte cu 20%.

În spatele aplicaţiei sunt doi algoritmi care citesc radiografia, iar imaginea venită de la computerul tomograf identifică zonele cu probleme.

Un tânăr inginer a fost cel care a pus cap la cap informaţiile şi a mizat pe necesitatea programului.

Bogdan Bercean - inventator: Am lucrat probabil mai mult de full-time, a durat câteva luni să dezvoltăm primul concept, apoi am venit aici la Spitalul Judeţean unde am început o colaborare.