Infecția cu noul coronavirus NU este singura ce pune în pericol România! 12.567 versus 20.000 de cazuri, dintre care 64 de decese!

La nivel global, rujeola rămâne o cauza principală de deces în rândul copiilor, estimându-se că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii, potrivit experților de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control).

Rujeola poate afecta pe oricine, însă au un risc crescut de a dezvoltă boală: Persoanele nevaccinate împotrivă rujeolei, oamenii neimunizati care călătoresc în țările în curs de dezvoltare, unde rujeolă este mai frecvență și persoanele cu o deficiență de vitamină A