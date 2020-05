Când vom putea ieși din case, de fapt, fără declarații, și ce noi reguli vor fi impuse! Nelu Tătaru a spus tot! „Trebuie să ne obişnuim, pe timpul verii”

„Un focar necontrolat se duce spre o transmitere comunitară extinsă, spre o reaşezare a ceea ce a însemnat evaluarea pe care ne-am făcut-o până în acest moment. Dacă am fost într-un anumit registru până acum, am fost pentru că şi noi şi populaţia civilă am ştiut să respectăm nişte reguli.

Sperăm ca în următoarele două – trei săptămâni vom observa o scădere a numărului de cazuri noi, o scădere a numărului de decese a numărului de cazuri în Terapie Intensivă pentru că acestea sunt cele care pun probleme şi putem spera ca după 15 mai, atunci când expiră starea de urgenţă, prin prelungirea decretului dat de domnul preşedinte Klaus Iohannis, să putem gândi şi o relaxare. Dar până atunci nu vorbesc de relaxare, vorbesc de aceleaşi precauţii, de aceleaşi recomandări, izolare şi distanţare socială”, a mai declarat ministrul.

Nelu Tătaru: Relaxarea măsurilor împotriva răspândirii coronavirusului în România se va face treptat, pe regiuni

Nelu Tătaru a adăugat că relaxarea se va face în momentul în care va exista un risc mic de transmitere în comunitate, dar şi că se va face regional.

„La momentul în care vom decide acea relaxare va fi momentul în care considerăm că acel risc de transmitere în comunitate este mic. Nu neapărat să ne gândim că a dispărut. Trebuie să ne obişnuim ca pe perioada verii să avem ca şi vecin virusul. De aceea, o primă etapă de relaxare va cuprinde strict nişte libertăţi care le-am pus, să spunem, la urmă, când am impus acele restricţii.