Numărul diagnosticelor de autism a crescut cu 84% într-un singur an în Anglia. Ce spun specialiștii despre acest fenomen

Creșterea semnificativă a diagnosticelor de autism din ultimul an, în Anglia, i-a alarmat pe specialiști. Fenomenul ar putea să epuizeze sistemul medical.

Potrivit datelor transmise de NHS, numărul diagnosticelor cu autism au crescut cu un procent de 84% în doar un an, în Marea Britanie, fapt care le-a atras atenția specialiștilor în medicină. Peste 27.750 de persoane au fost diagnosticate cu această tulburare în cele 12 luni, comparativ cu 15.103 în 2025, conform dailymail.com.

Numărul diagnosticelor cu autism s-au dublat în Anglia

Datele arată că numărul persoanelor diagnosticate cu autism în luna septembrie 2025 a fost de 1.300, în timp ce numărul din 2026 a fost de 2.600, înregistrându-se, astfel, o dulbare a cazurilor de persoane diagnosticate cu această tulburare.

Cea mai afectată categorie este cea a copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, numărul cazurilor fiind de 6.400 în ultimul an, cu aproape 40% mai multe față de aceeași perioadă din urmă cu 12 luni.

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În cazul copiilor sub 10 ani s-a înregistrat al doilea cel mai mare număr de noi diagnostice, cu 5.800, în creștere cu mai mult de un sfert față de anul 2025.

În rândul adulților, în 2025 s-au înregistrat 1.240 de cazuri de autism la persoanele cu vârste curprinse între 35 și 44 de ani. În anul 2026, numărul cazurilor a ajuns la 3.600 în cazul aceleiași categorii.

Medicii au transmis un semnal de alarmă

În ultimii ani, tot mai mulți părinți au făcut cereri de evaluare pentru detectarea autismului la clinici private, dar acest lucru ar veni și cu aspecte negative. Specialiștii consideră că unii părinți ar fi sfătuiți greșit de personalul școlii.

De exemplu, profesorului Fonagy consideră că un diagnostic pus greșit ar putea duce la tratamente inutile sau inadecvate, la întârzierea acordării sprijinului pentru alte probleme și la scăderea așteptărilor față de copii.

Profesorul Sir Simon Wessely este de părere că un diagnostic ar putea ”închide uși” și i-ar face pe copii și adulți să se definească prin dificultățile lor, nu prin punctele forte ale acestora sau prin alte abilități.