Experții au inversat cu succes simptomele autismului. Cum a fost posibilă reușită medicală

Experții au inservat cu succes simptomele autismului într-un nou studiu care ar putea duce la metode inedite de tratament pe viitor.

Experții au descoperit o regiune a creierul care poate duce la un tratament eficient pentru autism

Studiul a fost realizat de experți din cadrul Stanford, care au testat noua metodă pe șoareci. Ei au investigat baza neurologică a spectrului autismului.

În studiu, au descoperit că activitatea în exces dintr-o anumită regiune a creierului ar putea fi responsabilă pentru diferite comportamente legate de această afecțiune, scrie SciTechDaily.

Cercetătorii au folosit un model de autism la șoareci, cu ajutorul căruia au identificat regiunea activă din creier.

Astfel, echipa a identificat nucleul talamic reticular, o structură care filtrează informația senzorială între talamus și cortex, drept o țintă promițătoare pentru tratament.

Experții au inversat cu succes simptomele autismului

Experții au demonstrat că administrarea de medicamente care reduc activitatea în această regiune a creierului a inversat simptomele de tip autist la șoareci. Inclusiv susceptibilitatea la convulsii, sensibilitatea crescută la stimuli, activitatea motorie crescută, comportamentele repetitive și interacțiunea socială redusă.

Aceleași medicamente sunt, de asemenea, investigate ca potențiale tratamente pentru epilepsie. Experții au subliniat faptul că mecanismele care stau la baza tulburărilor din spectrul autist și ale epilepsiei se pot intersecta în creier. Astfel, pot ajuta la explicarea motivului pentru care cele 2 afecțiuni apar adesea la aceiași indivizi.

Rezultatele au fost publicate recent în Science Advances, cu John Huguenard drept autor principal al studiului.

Legăturile dintre talamus și cortex au fost asociate cu autismul atât la oameni, cât și în modelele animale în studii precedente. Dar contribuția specifică a nucleului talamic reticular rămăsese neclară până acum.

În noul studiu, cercetătorii au înregistrat activitatea neuronală a acestei regiuni cerebrale la șoareci. În același timp, au și observat comportamentul animalelor.

Cum funcționează noul tratament

La șoarecii modificați genetic pentru a modela autismul, nucleul talamic reticular a prezentat o activitate crescută atunci când animalele interacționau cu stimuli ca lumina sau un jet de aer, precum și în timpul interacțiunilor sociale. Această regiune a creierului a prezentat, de asemenea, valuri de activitate spontană, care provocau convulsii.

Epilepsia e mult mai frecventă la persoanele cu autism decât în populația generală, 30% față de 1%.

Prin recunoașterea acestei legături, cercetătorii au testat un medicament experimental împotriva convulsiilor, Z944. Astfel, au descoperit că acesta a inversat problemele comportamentale în modelul de autism la șoareci.

Cu un alt tratament experimental care modifică genetic neuronii pentru a răspunde la medicamente speciale, cunoscut sub numele de neuromodulare bazată pe DREADD, cercetătorii au putut suprima hiperactivitatea din nucleul talamic reticular.

În plus, au inversat deficitele comportamentale în modelul de autism la șoareci. Au putut chiar să inducă aceste deficite comportamentale la șoareci normali prin creșterea activității în nucleul talamic reticular.

Noile descoperiri evidențiază nucleul talamic reticular ca o nouă țintă pentru tratamentul tulburărilor din spectrul autist. Rămâne de văzut dacă acest tratament va fi la fel de eficient când va începe să fie testat în studii clinice, pe participanți umani, în viitorul foarte apropiat, așa cum speră experții.