O călugăriță a fost găsită de salvamontiști, în pragul hipotermiei, în Munții Bucegi. Unde încerca să ajungă femeia

Potrivit Salvamont, o călugăriţă din Timiş care voia să ajungă la Sfinx s-a rătăcit, miercuri, între Babele şi Piatra Arsă.

Călugăriţa a fost găsită după mai bine de o oră de căutari, în pragul hipotermiei, şi a fost transportată de urgenţă la refugiul Baba Mare. Abia după 2 ore de încălzire a putut fi coborâtă de pe munte, scrie Mediafax.

Salvamontiştii atrag atenţia că pe munte temperatura a coborât deja la 0 grade, vântul bate cu 35 de km/h şi este ceaţă.

„Avertisment de vreme rea pentru urmatoarele zile in Bucegi. Temperatura a ajuns deja la 0 grade, iar vantul la 35 m/s la rafala. Ceata densa este si ea o mare problema pentru amatorii de drumetie. Astazi la ora 11:05 o calugatita din Timis care voia sa ajunga la Sfinx, s-a ratacit intre Babele si Piatra Arsa. Dupa mai bine de o ora de cautari, femeia a fost găsită in pragul hipotermiei si a fost transportata de urgenta la refugiul Baba Mare. Abia dupa doua ore de incalzire controlata, femeia a putut fi coborata in siguranta de pe munte.

Asadar grija mare in urmatoarele 4,5 zile. Recomandam evitarea traseelor de creasta a Masivului Bucegi”, a fost mesajul apărut pe pagina de Facebook Salvamont Bușteni.