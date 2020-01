O femeie a sunat la Salvamont pentru a fi ajutată să-şi recupereze telefonul mobil / Salvamontişti: Dacă derapaţi cu maşina, dar nu sunteţi răniţi, dacă pierdeţi telefonul, dacă ”pică netul la cabană”, nu apelaţi Salvamont

”Din ciclul "Hai să ne distrăm împreună!" Apel direct, astăzi... o voce feminină, plăcută, vioaie. "- Bună ziua, mă numesc .... şi aş dori să vă cer ajutorul. Va rog să mă ascultaţi..." Mă încordez şi mă gândesc cine e de serviciu, pe cine ştiu că e disponibil azi... "- Am urcat ieri pe Negoiu, prin Strunga Dracului." Ups, îmi zic, colegii de la Negoiu ar fi mai aproape, până ajung cei din Cota 2000 şi Bâlea Lac. "- La coborâre, am scăpat telefonul pe un valcel lateral" Ei, şi? Îmi zic... "Care ar fi şansele să îl recuperez? Ştiţi, am informaţii foarte importante pentru mine în acel telefon!". Nu-mi vine să cred... "- Zero, niciuna!" zic eu. "- Da, dar să ştiţi că i-am găsit carcasa, deci e pe acolo!" "- Îmi pare rău, noi salvăm oameni, nu căutăm telefoane într-un valcel înzăpezit, sub Negoiu. Acul în carul cu fân e nimic faţă de ce vreţi dumneavoastră!" "- Nici dacă plătesc?" "- Puteţi plăţi un ghid montan ca să va însoţească până acolo. Noi nu căutăm telefoane contra cost..." Vizibil dezamăgită, uşor enervată, mă salută şi închide”, este relatarea postată pe pagina Salvamont Argeş. ”Morala: Dacă derapaţi cu autoturismul, dar nu sunteţi răniţi, dacă va pierdeţi telefonul, dacă pică netul la cabană, vă rugăm să nu apelaţi Salvamont. Aţi putea bloca linia pentru o alarmă reală. Drum bun, în siguranţă, tuturor!”, este concluzia salvamontiştilor. În răpunsuri la comentarii, ei confirmă că situaţia este reală şi povestesc şi o altă întâmplare. ”Nu am mai scris în povestioară, dar i-am explicat drei că avem un coleg de la Sibiu, care a murit încercând să recupereze o pereche de schiuri ale cuiva căruia i-a fost frică să coboare pe ele, după ce le urcase acolo. Cam aşa stă treaba... convorbirea a fost mai lungă, dar am vrut doar să arătăm o notă veselă”, scriu salvamontiştii.

Sursa : news.ro