O influenceriță a consumat timp de zece ani doar fructe și legume, însă a murit brusc: „Doar ochii ei mai compensau priveliștea”

O influenceriță, în vârstă de 39 de ani, și-a găsit sfârșitul tragic.

Zhanna Samsonova a murit, aparent, din cauza "inaniției", relatează Daily Mail. Femeia, originară din Rusia, a adoptat o dietă strictă, bazată pe alimente crude și fructe exotice.

Tânăra, care trăia din consumul de fructe exotice și alte legume, a murit, potrivit presei străine, din cauza inaniției și a epuizării.

Zhanna Samsonova, originară din Rusia, a adoptat această dietă pe bază de alimente crude timp de zece ani, care consta în fructe, rădăcini de floarea-soarelui în germinare, smoothie-uri și sucuri de fructe.

Existau, de asemenea, perioade în care femeia de 39 de ani practica "postul uscat" - o perioadă în care refuza să mănânce sau să bea mai multe zile întregi.

Samsonova, care nu mai consumase apă de mai bine de șase ani și înlocuise această necesitate cu sucuri de fructe și legume, a murit pe 21 iulie în Malaysia.

Influencerița, care avea peste 10.000 de urmăritori pe Instagram și călătorise în Asia în ultimii 17 ani, a murit, după cum a relatat mama ei în ziarul rus Vechernyaya Kazan, din cauza unei infecții asemănătoare holerei, agravată de regimul ei alimentar extrem de restrictiv.

Cauza oficială a decesului nu a fost încă stabilită, deoarece familia ei încearcă să repatrieze trupul său în Rusia, în ciuda unor întârzieri birocratice.

Mama bloggeriței, Vera Samsonova, a declarat pentru presa locală că Zhanna trebuia să zboare acasă, în Kazan, în ziua în care a murit.

Vera nu a aprobat dieta extremă a fiicei sale și a încercat să o convingă să adopte obiceiuri alimentare mai echilibrate, însă a refuzat.

Tânăra a trecut de la veganism la o dietă bazată exclusiv pe alimente crude, care conține legume și fructe, împărtășind rețete pe care le numea "sănătoase" pe profilul său de Instagram.

Pe măsură ce trecea timpul, fata părea tot mai slăbită în videoclipurile postate pe rețelele de socializare, ea arătând imagini în care mânca la prânz un pepene întreg și bea suc de morcov.

Într-un alt videoclip, și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că mănâncă roșii cherry, un avocado și bea suc de avocado la prânz.

"Mâncarea mea este simplă, fără ulei, fără sare, fără alimente deshidratate și fără proteine", a scris Zhanna Samsonova într-o postare. "Astăzi, la prânz, am un delicios kefir de avocado, roșii cherry dulci și un avocado copt. Poftă bună!", a împărtășit ea cu fanii.

Prietenii și familia ei au avertizat-o în legătură cu dieta ei extremă, dar ea a refuzat să-i asculte, ceea ce s-a dovedit fatal atunci când a murit din cauza unei infecții și a epuizării, agravate de dieta ei bazată pe alimente crude.

Un prieten de-al ei, pe care a cunoscut-o în Thailanda, a declarat pentru presa rusă că era înfricoșător să o privești, mâinile ei erau atât de subțiri, ca ale surorii sale de 12 ani

Un alt prieten a spus că a văzut-o pe Zhanna Samsonova acum câteva luni în Sri Lanka, arătând "extenuată".

"Au trimis-o acasă pentru a căuta tratament. Cu toate acestea, a fugit din nou. Când am văzut-o în Phuket, m-am înspăimântat", a spus el.

"Am locuit un etaj deasupra ei și în fiecare zi mă temeam că o găsesc fără viață dimineața. Am sfătuit-o să caute tratament, dar nu am reușit", a adăugat prietenul.

Un alt prieten a spus: "Doar ochii ei, ochii veseli și părul splendid, compensau priveliștea groaznică a unui corp torturat. Sper să mă iertați dacă sună aspru."

În 2021, însă, Zhanna Samsonova s-a întors în Rusia natală pentru prima dată în nouă ani, dar s-a îmbolnăvit imediat de coronavirus.

Ea a afirmat că a "ignorat" toate măsurile de precauție legate de Covid înainte de a se infecta și, în mod ciudat, a pretins că s-a "vindecat" singură de virus prin post uscat - în care nu a băut sau mâncat timp de mai mult de zece zile.