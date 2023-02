O româncă renunță la iubit și la dorința de-a avea copil ca să plece din țară: „Cu facultate, cu 3 joburi și tot muritor de foame”

Recent, în mediul online a devenit viral mesajul unei tinere care și-a spus povestea de viață. Dezvăluirile femeii au stârnit un val puternic de reacții.

Mesajul unei tinere care vrea să plece din România a devenit viral

Tânăra a explicat că își dorește să plece din România și să caute un trai mai bun în străinătate. Totuși, iubitul ei vrea să stea în țară și să își întemeieze o familie. Femeia susține că sunt oameni „cu facultate, cu 3 joburi și tot muritori de foame sunt”, iar acest lucru o face să își dorească să înceapă o viață nouă într-o altă țară.

Nu puțini au fost cei care au citit mesajul tinerei și au reacționat imediat:

„Acum 3 ani l-am cunoscut pe iubitul meu, fix la începutul pandemie, relația merge bine și acum, încă de la începutul relației ne făceam planuri legate de un viitor copil, casă etc. Doar că de când cu inflația asta și prețurile care au explodat la absolut tot, mi-au dispărut speranțele pentru această țară, iar eu am început să mă gândesc la traiul din alte țări. Adică serios, mâncarea a ajuns exagerat de scumpă, iar el visează să facem copil.

Problema mea este: el nu vrea să se mute în altă țară, suntem săraci lipiți, proveniți din familii monoparentale, amândoi cu facultăți (momentan niciunul nu profesează în domeniul lui pentru că avem masterul de terminat amândoi, dar mă cam îndoiesc că lucrul asta va fi cât de curând, deoarece știm cu toții că la locurile de muncă îți trebuie pile și bani mulți ca să ocupi locul), avem și talent la desen amândoi și câștigăm bani și tot prost ne merge.

Pe an ce trece totul parcă devine din ce în ce mai prost, au ajuns oamenii ultima bătaie de joc, ratele s-au dublat de anul trecut, gaze, mâncarea, la fel, mai inventează nu știu ce legi prostești, de exemplu să se impoziteze bacșisul de la frizeri și ospătari și câte și mai câte.

Eu acum vă întreb pe voi: merită să mă mut în altă țară? În caz că aceeași problemă e la fel și în alte țări, să nu ajung din rău în mai rau. Îmi pare rău că aș avea de gând să îl părăsesc pe al meu, dar mă îndoiesc că țara asta se va schimba în bine pe viitor, e absolut josnic cum există oameni în țara asta cu facultate, cu 3 joburi și tot muritori de foame sunt, și nu vreau ca viitorii mei copii să sufere, că și eu am suferit din cauza sărăciei când eram mică, doar că ai mei erau oameni fără facultate, tata muncitor, mama casnică, casa în construcții, iar eu am casa de-a gata, facultate, alte aptitudini care mă ajută să fac niste bani în plus și totuși mă descurc mai prost decât ei.”, a scris tânăra pe Reddit.

Nu a durat mult și mesajul a stârnit numeroase reacții în rândul internauților, care au avut păreri împărțite. Unii chiar i-au dat tinerei sfaturi pentru situația în care se află, informează ziare.com.

„Si eu am aproape 20 de ani de străinătate. Dar nu as pleca fără un job nicăieri. Pentru ca da, in afara e greu și vei fi in competiție cu localnicii și cu inca mulți emigranți care vorbesc mai bine ca tine. Cred ca ar fi mai bine sa încerci sa te reorientezi profesional si asta o sa fie mai ieftin în România decât in afara (...). Chiar daca oamenii astia castiga mai bine (mai ales comparat cu Romania), nu inseamna ca sunt multumiti/impacati/fericiți”, „Sa ma intorc in tara ar fi ultimul lucru pe care l-as face. Ma felicit in fiecare zi pentru decizia de a pleca si singurul regret este ca nu am facut-o si mai devreme”, iată doar o parte din părerile internauților care au citit mesajul tinerei pe Reddit.

