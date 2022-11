O supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv a născut o fetiță, deși nu i s-au dat șanse: „O fericire de nedescris”

Tânăra, acum în vârstă de 33 de ani, este extrem de fericită că a devenit mamă pentru prima oară, deși nimeni nu știa dacă va supraviețui, în urma tragediei în care au murit 65 de persoane, iar alți peste 150 de oameni au fost răniți.

Adina Apostol, supraviețuitoare a incendiului Colectiv, a devenit mamă. Ea a născut o fetiță perfect sănătoasă

Adina Apostol a început cel mai frumos capitol din viața sa. Ea și iubitul ei au devenit părinți pentru prima oară și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de micuța lor, pe nume Iris Claudia Maria. Tinerei îi place să o alinte Măriuca. Fiica sa a venit pe lume acum câteva luni și a primit nota zece la naștere, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confrunta.

În tragedia din data de 30 octombrie 2015, ea și alți tineri se aflau în clubul Colectiv din București, la concertul formației rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul Mantras of War. Un incendiu a izbucnit atunci, iar mulțimea era mult prea numeroasă comparativ cu ieșirile de urgență.

Adina Apostol își amintește că a leșinat în club, s-a trezit, apoi a leșinat din nou în ambulanță, revenindu-și din comă după o lună. Fusese cuprinsă de flăcări, astfel că a suferit răni serioase pe aproape tot corpul, scrie Clinica Regina Maria. Ea fost internată inițial într-un spital românesc, apoi a fost transferată în Belgia.

Adina, supraviețuitoarea incendiului de la Colectiv, a avut nevoie ulterior de mai mult de 20-30 de operații, dar și de pastile antidepresive și antianxietate. Pandemia de coronavirus a împiedicat-o să mai plece în străinătate, în Belgia, pentru a-și continua operațiile. Și-a dat seama însă că era o pauză binemeritată pentru a concepe un copil.

Tânăra a renunțat la pastile, după ce a aflat că este însărcinată. Măriuca este cea care a ajutat-o să fie bine. Într-un interviu pentru publicația Life, Adina Apostol a povestit întreaga experiență.

„Cumva cred că… eu aşa am crezut, că copilul mi-a transmis o stare de bine. Eu n-am avut o sarcină toxică, nu am avut probleme. În primele 3 luni am avut un pic greţuri, foarte puțin. După aia m-am simțit foarte bine, nu m-am simțit gravidă sau bolnavă”, a explicat Adina.

Tinerei i-a fost teamă ca sarcina ar fi putut avea complicații, însă și-a făcut toate analizele și testele necesare. Chiar dacă nu a avut bani, tot a făcut rost și s-a asigurat că lucrurile sunt în regulă. Ea mărturisește că fiica sa o bucură nespus de mult, mai ales că și-a dorit foarte mult să devină mamă.

„O fericire de nedescris! Chiar e de nedescris, că nu ştii cum să cataloghezi fericirea asta, că nu o mai trăieşti altcumva. Când te trezeşti şi o vezi cum se uită cu ochii ăia bulbucaţi, aşa, la tine, abia aşteaptă să te trezeşti, să îi dai să mănânce…

Că ea nici nu e scandalagioaică. Se trezeşte şi stă şi se uită la mine până mă trezesc şi eu. Începe să mai mişte pe acolo, se mai foieşte şi te fixează cu ochişorii aceia mari şi migdalaţi şi aşteaptă.

E o bucurie imensă, mă simt împlinită. Şi tati e fericit, e leşinat după ea, abia aşteaptă să vină de la muncă şi să se joace cu ea”, a mai spus ea, în interviu.

Când vine vorba de cicatricile rămase, proaspăta mămică spune că și-a făcut tatuaje.

„Ştii, e foarte uşor să spui altuia cum să facă (n.r.: râde), e mult mai uşor să spui decât să faci. Eu încă lucrez foarte mult la partea asta cu privitul, cu oamenii care se uită insistent. Poate că fiind adult analizez şi mai mult, îmi dau seama că se uită la cicatrici. Acum m-am tatuat şi sper să se uite mai mult la tatuaje, să le distragă un pic atenţia”, a mai povestit ea pentru sursa citată anterior.

