Începând cu 29 noiembrie și până în Ajun de Crăciun, telespectatorii au văzut cum se construiește o punte între românii care îndrăznesc să viseze și cei care vor să ajute. Sute de vieți s-au transformat de atunci și, cu fiecare poveste, a devenit mai clar ca niciodată că România este țara oamenilor cu inimă mare.

Oamenii care construiesc o lume mai bună au spus „Ajut eu” și anul acesta, la Antena 1

Daniel Zodian, profesorul de sport care le-a oferit copiilor abandonaţi o casă şi şansa să fie campioni, a primit, cu ajutorul telespectatorilor, puterea să meargă mai departe. De acum, el și copiii vor avea sala de sport la care au visat.

Prin platforma ajuteu.ro, Ionuţ Stancovici a primit sprijin să doteze pârtiile din România cu scaune speciale pentru persoane cu dizabilităţi. A ales să ajute exact acei oameni pe care societatea, din păcate, de cele mai multe ori îi izolează.

Cristina Andreea Verdeș - pe podium campioană, în viaţă luptătoare, reprezintă România la marile competiţii de gimnastică ritmică, dar puţini ştiu cu ce sacrificii a făcut performanţă. A ratat multe şanse din cauză că n-a avut bani de deplasări, a pierdut puncte pentru că nu şi-a permis costume aşa cum cere regulamentul. Şi totuşi, ea nu a renunţat. Prin campania „Ajut eu!” A primit bani pentru echipamentul de care are nevoie, dar și un laptop ca să îşi poată face temele în deplasări și o vacanță.

Lui Angelo Simionescu, viața nu i-a oferit darul vederii, dar a primit o inteligenţă sclipitoare. La 16 ani, e campion la escaladă şi as al programării. Visează să dezvolte o tehnologie prin care să ajute şi alţi copii nevăzători să îşi recapete curajul şi, de ce nu, independenţa. A primit un telefon și un laptop performate de la partenerii campaniei, iar un un generos anonim i-a pus la dispozitie tot echipamentul de escaladă.

Sabin Husariu, ciclistul care s-a născut în munţi, visând să ajungă campion, care nu a renunțat atunci când nimeni nu-i dădea nicio şansă, și-a improvizat echipamente, s-a împrumutat pentru a își îndeplini visul. La „Ajut eu!” a primit bicicleta mult dorită.

Vasile Postolachi, profesorul de religie căruia elevii îi spun profesorul de fapte bune, a primit 280 de cadouri pentru copiii lui de suflet.

Iar, la Ploieşti, Moş Crăciun a venit... cu tramvaiul, pentru că telespectatorii i-au spus "Ajut eu!" lui Cătălin, un tânăr care a vrut să reînvie magia din copilărie. Sunt numai câteva dintre poveştile care arată că oamenii au puterea să transforme lumea.

Sunt doar câteva dintre cele 25 de poveşti, sute de vieţi schimbate, mii de mâini de ajutor întinse.

"<<Ajut eu!>> este speranța, ne redă sentimentul de "împreună" și ne unește! Pentru al treilea an, am fost copleșită de lanțul de bunătate care s-a format între oameni. Știu că, puțin câte puțin, vom face asta în fiecare zi! Am plâns, am râs și am înțeles profund că nu există imposibil!" spune Alessandra Stoicescu, președintele Fundației Mereu Aproape.

A fost o lună de magie, în care România a demonstrat, din nou, că are oameni sufletişti, empatici, solidari. Asta a adus campania Ajut Eu, pentru al treilea an la rând. Reţeaua solidarităţii nu se încheie, ci doar se mută în fiecare casă, în fiecare zi.

