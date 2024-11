(P) A câștigat 1 milion de dolari la loto fără să-și dea seama: Uitase complet că a cumpărat biletul

O femeie din SUA a câștigat 1 milion de dolari la o loterie din statul Illinois, însă și-a dat seama abia la câteva săptămâni distanță, când a găsit biletul din greșeală în poșetă. Ea uitase că a cumpărat biletul, iar inspirația a determinat-o să-l verifice când l-a găsit.

Poveștile câștigătorilor de la loto au mereu ceva aparte. Adesea, astfel de câștiguri le schimbă viața oamenilor, însă există și cazuri în care unii oameni pierd biletele sau, pur și simplu, uită că le-au jucat. În cazul de față, finalul este fericit, deoarece americanca al cărei nume nu a fost făcut public a reușit să găsească biletul, conform CNN.

Femeia a mers într-o vizită de familie și s-a oprit la supermarketul Jewel-Osco din localitatea Elmhurst. Ajunsă la casă, ea a cumpărat și un bilet la Lucky Day Lotto, pentru extragerea care a avut loc pe 20 octombrie. Nu avea în gând să cumpere un bilet la loto, a fost doar o inspirație de moment, astfel că a uitat complet de acest moment. A pus biletul în geantă și nu a verificat numerele în seara extragerii.

Câteva zile mai târziu, ea a găsit din greșeală biletul în timp ce făcea curat în geantă. A avut surpriza să găsească biletul de la loto și, după ce l-a verificat în aplicație, și-a dat seama că este mai bogată cu 1 milion de dolari.

Emoționată profund de acest câștig

„În timp ce mergeam să-mi vizitez mătușa, m-am oprit rapid la Jewel să iau câteva produse alimentare, iar înainte să ies pe ușă, am cumpărat un bilet Lucky Day Lotto. La câteva zile după extragere, am văzut biletul în geantă și am deschis aplicația loteriei ca să-l scanez și să verific dacă este câștigător. Imediat am văzut pe ecran 1.000.000 $ și am fost în stare de șoc. Am scanat biletul încă o dată pentru a verifica din nou, iar când a arătat din nou 1.000.000 $, am început instantaneu să plâng”, a povestit ea.

Norocoasa a mărturisit și ce va face acum, după ce a devenit mai bogată cu 1 milion de dolari. „Ceea ce mă încântă cel mai mult este că îmi pot permite acum excursii anuale în locul meu preferat din lume: Irlanda. Peisajul este uimitor, iar acum sunt încântată că pot aștepta cu nerăbdare aceste călătorii în fiecare an”, a explicat ea.

Loteriile sunt din ce în ce mai populare

Loteriile sunt din ce în ce mai populare la nivel mondial. La nivel terestru, putem vedea că numărul jucătorilor este în creștere, iar câștigurile posibile sunt considerabile. Recent, în România, s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 10 milioane de euro. Extragerile au loc săptămânal, iar Loteria Română se pregătește de momentele speciale de Crăciun și de Anul Nou.

Oamenii aleg să joace într-un număr tot mai mare și în mediul online. Și în România avem câțiva operatori licențiați ONJN la care se poate paria pe loterii populare din țări precum Polonia, Italia, Slovacia, Franța, Grecia, SUA și altele. Mai mult, sunt și platforme pe care poți verifica rezultate Italia 20 90, Loto Grecia Kino 20/80, Loto Polonia Multi 20/80, Franța Keno 20/70, Mega Millions SUA 5/70 și așa mai departe. Astfel, jucătorii care merg pe numere „fierbinți” pot găsi ușor arhive cu rezultate pentru a vedea care sunt numerele ce ies cel mai des.