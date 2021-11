(P) Care este diferența între pânza de bumbac pentru pictură și restul suporturilor

Artiștii au descoperit că pot creea picturi frumoase și rezistente cu costuri mai mici. În plus, acestea se puteau transporta mai ușor. Pânzele destinate picturii sunt de mai multe tipuri, iar acest lucru influențează și lucrarea. Materialul, greutatea și textura își pun amprenta asupra durabilității, aplicării vopselurilor și a aspectului. Pentru a alege pânza corectă pentru pictura ta, trebuie să știi care este diferența între pânza de bumbac și restul suporturilor.

Bumbacul folosit

Dacă pictezi deja sau frecventezi magazinele de materiale de pictură, probabil că ai văzut că există numeroase tipuri de pânze. Un prim element care le distinge este materialul utilizat. Pânzele se fac în general din fibre naturale, iar cele mai populare sunt bumbacul și inul. Asemenea hainelor din bumbac, și pânzele realizate din acest material se caracterizează prin elasticitate și consistență. Bumbacul tratat corespunzător rezistă bine în timp, dar nu este potrivit pentru lucrări mari, deoarece elasticitatea sa face pictura dificilă.

Inul este o fibră dură și rezistentă. Pânzele din in nu se caracterizează prin elasticitate și moliciune. Textura inului este mai vizibilă, deoarece fibrele sunt mai mari. Rezistența unei pânze de in este superioară, iar datorită fermității se comportă foarte bine în timpul picturii, inclusiv pe șasiuri mari. Există însă și pânze din bumbac amestecat cu fibre sintetice, cu caracteristici apropiate de cele ale pânzei de in.

Pregătirea pânzei

Pânza pentru pictură necesită acoperirea cu un grund, astfel încât porii să se astupe și fibra să-și reducă semnificativ capacitatea de absorție. În comerț se găsesc pânze gata grunduite, dar poți pregăti și tu pânza, întinzând grundul cu o pensulă lată. Pregătirea bumbacului este mai simplă decât cea a inului și, cu puțin antrenament, oricine își poate pregăti singur suprafața pentru pictură.

Culoarea pânzei

Pânzele pentru pictură se comercializează în special albe, dar aceasta nu este singura culoare disponibilă. Pânzele albe sunt indicate pentru compozițiile în culori deschise, dar există și variante negre sau în alte culori. Acestea se obțin prin aplicarea unui grund care conține un pigment de o anumită culoare. O pânză neagră este ideală pentru un portret în clarobscur sau o scenă cu fundal umbrit, ori întunecat. De asemenea, este potrivită pentru culorile metalice sau fosforescente.

Șasiul

Întinderea corectă a pânzei pe șasiu este esențială, pentru că o suprafață prea moale sau cutată poate ruina lucrarea. Șasiul este o ramă de lemn cu grosime de 2, 4 sau 6 cm. Fixarea pânzei pe șasiu se face cu ajutorul unor ținte, de preferat în partea din spate a acestuia. În acest fel, țintele nu vor afecta aspectul lateral al pânzei.

Cum alegi pânza potrivită pentru pictura ta

Înainte de a achiziționa o pânză, este bine să te gândești de dinainte ce și cum ai de gând să pictezi. Pentru acuarelă sau pictura cu detalii fine, este indicată o pânză cu textură redusă, ca cea fabricată exclusiv din bumbac, care permite alunecarea ușoară a culorii. Același tip de pânză este bun și pentru lucrările de dimensiuni reduse.

Pentru picturi cu tușe rapide și groase, executate fie cu pensula, fie cu cuțitul de paletă, sunt indicate materiale texturate puternic, ca inul, bumbacul foarte dens sau cel amestecat cu fibre sintetice. Acestea permit obținerea de efecte expresive, datorită texturii vizibile, care își pune amprenta și asupra aplicării culorilor.

Pânza de bumbac pentru pictură se diferențiază de alte pânze din multiple puncte de vedere, de la elasticitate și densitate a fibrei, la modul în care pregătirea acesteia influențează apoi felul în care aplică culorile.