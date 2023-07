(P) Cum să îți transformi pasiunea pentru oameni într-o carieră de succes în Resurse Umane

Ești pasionat de oameni și îți dorești să îți găsești o carieră sau să te reprofilezi către o carieră care să îți permită să lucrezi în mod constant cu ei? Să îi ajuți să devină mai buni, să se redescopere, să îi motivezi?

Se spune că fiecare meserie din lume are la bază ajutorul oferit celorlalți. Orice meserie am face, ajutăm într-un fel sau altul la rândul nostru pe cineva cu ceva. De aceea, pasiunea pentru oameni este un sentiment puternic pe care îl avem cu toții.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY