(P) Cum va fi piața muncii în 2022. Pandemia nu a trecut, iar salariații au din ce în ce mai multe dificultăți emoționale

Publicat: Luni, 10 Ianuarie 2022, 15:08 Actualizat Luni, 10 Ianuarie 2022, 15:09

Am încheiat un an dificil, mai greu decât se aștepta toată lumea. Șapte din zece români consideră că 2021 a fost mai dificil chiar decât primul an de pandemie din punct de vedere al provocărilor personale și profesionale.