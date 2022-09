(P) Obstacole la început de carieră pe care nu le cunoști

Cu toate acestea, sunt experiențe utile, care te pot ajuta să-ți contruiești o carieră de succes. Despre acestea, dar și alte provocări cu care te poți confrunta, vorbim în acest articol!

Ai ajuns în domeniul în care doreai, dar ți-ai dat seama că nu este potrivit pentru tine



Alegerea facultății și a drumului profesional are legătură, de regulă, cu un vis din adolescență. În momentul în care intri în contact direct cu domeniul ales de tine, cu rigorile și cerințele aferente și interacționezi cu specialiști, manageri se întâmplă să nu mai fie atât de frumos.

Să-ți placă ceea ce faci depinde și de adaptarea ta, precum și de comunicarea cu oamenii care știu să-ți fie mentori. Dacă drumul profesional ales nu te face fericit, nu înceta să cauți. Merită să testezi pentru a vedea ce-ți place și îți aduce satisfacție. Mai ales că astăzi există diverse modalități prin care te poți reprofila oricând și la orice vârstă.

Spre exemplu, poți apela la cursuri de dezvoltare profesională în domeniul de interes pentru tine. Un astfel de curs dedicat pasionaților de domeniul IT, este proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nu ai luat în serios interviu și ai ratat un job bun

Convingerea că ești capabil și deschis să începi orice job nou, te poate determina să nu acorzi prea multă atenție informațiilor despre compania angajatoare, întrebărilor cheie din procesul de recrutare, precum și cerințelor jobului.

În cazul în care ai simțit că nu te-ai pregătit așa cum trebuie pentru un interviu, trimite o notă de mulțumire recrutorului în care să-ți recunoști greșeala și să arăți că ești deschis pentru o nouă oportunitate.

Ai acceptat prea repede oferta

În frenezia de a descoperi și de a asimila cât mai multe cunoștințe despre domeniul preferat, ai acceptat un job care doar la prima vedere părea ceea ce îți doreai. Ai arătat ambiție și inițiativă. Succesul pe termen lung înseamnă setarea așteptărilor și clarificarea detaliilor atunci când pornești la drum. Ce ar fi bine să faci data viitoare? Întreabă mai multe despre stilul de lucru, despre deadline-uri, clienți parteneri, strategii și reguli de lucru. Astfel vei putea face o alegere corectă în carieră.

Ai fost concediat

Ai fost concediat? Nu o lua personal, ci acționează pentru a-ți continua cariera. Adesea să nu primești ceea ce dorești în carieră e mai valoros decât să primești. Poți începe un business pe cont propriu care să-ți placă și să-ți aducă numeroase satisfacții. Sau îți poți găsi un loc de muncă mai bun, mai bine plătit și cu o echipă în care să te integrezi perfect.

Nu te înțelegi bine cu managerul

Din experiențele mai puțin plăcute, înveți cum să acționezi și să comunici, îți testezi limitele și îți îmbunătățești rezultatele. Nu încerca să-i spui șefului să se schimbe, cel mai bine este să păstrezi comunicarea la subiect, pe un ton civilizat și să eviți situațiile pe care le-ar putea folosi împotriva ta.

Ai obținut jobul bine plătit, dar nu îți place

Banii sunt o parte importantă din viața ta, îți oferă stilul de viață pe care ți-l dorești, însă nu sunt întotdeauna totul. Cel mai mult contează cum te simți la job în fiecare zi, ce te inspiră și te face să fii mai bun în profesia ta. Echilibrul dintre job și viața de familie și o cultură corporativă motivantă concurează adesea cu salariul mare. De aceea, este important să definești ce îți dorești mai mult în carieră și cu ce preț.

Bonus: Greșeli de evitat în carieră:

Să nu-ți fixezi un plan de carieră pentru următorii 5 ani. Lipsa unui plan strict te determină să ratezi oportunitățile care apar în cariera ta. Să nu-ți dai voie să comiți greșeli. Când știi că nu ai voie să greșești nu poți fi original sau creativ. Cel mai bine e să ai atitudine deschisă și inițiativă. Să pierzi șanse pentru că nu ai curaj. Comunică și întreabă oamenii din jurul tău, așa poți afla informații valoroase pentru cariera ta.

Începuturile în carieră nu sunt ușoare și pot aduce după sine multe provocări sau chiar eșecuri. Cu toate acestea, e important să știi că acestea vin în calea ta pentru a te modela ca viitor profesionist. Din astfel de experiențe îți pot da seama ulterior exact ce îți dorești, cum arată jobul potrivit pentru tine, dar și care este viziunea ta per ansamblu despre muncă.

Doina Teodoru, apariție surpriză la Chefi la cuțite. Vezi episodul 10 în AntenaPLAY.