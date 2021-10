(P) Piese must-have pentru sezonul rece

Desi este posibil ca vremea sa ne joace feste de acum inainte, asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam deja la toate hainele noastre de vara favorite, nu crezi? Uneori e suficient sa alegi o jacheta impermeabila, un pulover calduros si o pereche noua de ghete si poti jongla in continuare cu tricourile si camasile tale preferate, de care te-ai bucurat toata vara.

Orice zi rece de toamna are nevoie de un pulover calduros, din lana sau bumbac, cu torsade sau imprimeu, cu decolteu in V sau guler rotund. Extrem de versatil, el poate fi pus in diverse combinatii, cu camasi clasice sau tricouri.

Nu poti gresi niciodata alegand o bluza sport intr-o culoare puternica, e o piesa care se potriveste cu aproape orice, si sezonul asta merge purtata peste o camasa cu imprimeu. Ca orice alt obiect de imbracaminte usor, contrasteaza perfect cu orice culoare inchisa, deci poarta-l cu blugi sau pantaloni inchisi.

Vei avea nevoie de multe camasi cu maneca lunga, usor de purtat peste tricouri si bluze in zilele reci. Si trebuie sa recunosti ca e ceva anume in felul in care o bluza cu guler rotund poate sa schimbe o tinuta, mai ales atunci cand este purtata peste o camasa cu guler scurt sau un tricou alb. Pregateste-te si cu mai multe optiuni in lista ta de sezon, in curand le vei gasi la preturi mult mai mici de Black Friday.

Odata cu venirea frigului, nu trebuie sa renunti la plimbarile prin parc, chiar daca termometrul nu mai este atat de prietenos. Asa ca alege o pereche de pantaloni caldurosi, din denim gros sau stofa, care-ti vor tine de cald si te vor face, in acelasi timp, sa arati extrem de bine.

Dar cel mai important lucru din tinutele tale noi de sezon va fi o pereche cu adevarat confortabila, calduroasa si versatila de ghete. Indiferent ca preferi modelele cu sireturi sau cu fermoar, din piele naturala sau piele intoarsa, cu design sport, de hiking, clasic Oxford sau elegant, vei avea nevoie de un update pentru toamna 2021. Descopera si gama de bocanci pentru dama cu sireturi, din piele si piele intoarsa, cu design modern si confortabil!

Lungile weekenduri de toamna care se apropie necesita o pereche aditionala de incaltaminte – pantofi sport sau tenisi comozi si lejeri. Unde mai pui ca sunt usor de purtat si aduc doza de stil necesara oricarei tinute. Completeaza cu blugi sau pantaloni jogger in weekend, un tricou plin de culoare si un pulover deschis neutru, ce nu-si pierde niciodata aerul relaxat.

Nu uita ca accesoriile potrivite completeaza outfitul pentru luna octombrie, asa ca toamna asta vei investi in sepci si caciuli, ceasuri, esarfe mari si calduroase si poate un rucsac cool pentru laptopul sau o geanta eleganta!

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express