(P) Prăvălia cu licori, un nou magazin în București

Prăvălia cu licori, un concept store foarte indragit din București, deschide un nou magazin pe Bd. Decebal, nr. 18 - acesta ar fi al unsprezecelea magazin din portofoliul companiei. Prăvălia cu licori a apărut în urmă cu 7 ani, în 2015 și și-a dorit să fie mai mult decât un simplu magazin din care poți cumpăra băuturi alcoolice. În momentul în care intri într-un astfel de concept store, vei avea impresia că te-ai întors în timp.

"Ne-am gândit să pornim o afacere păstrând aerul «La Belle Epoque» închistat într-o prăvălie cochetă, unde băuturi fine și savuroase, adevărate licori, își așteaptă mușteriii." – Andi Bodan, proprietarul business-ului

Ideea Prăvăliei cu licori a luat naștere în Centrul vechi al Bucureștiului, acolo unde s-a și deschis de altfel primul magazin. Încă de la bun început, publicul țintă a fost format din consumatori informați, care cunosc această cultură a băuturilor spirtoase (și nu numai). Locația primului concept store nu a fost deloc întâmplătoare pentru că aici se strâng cei mai mulți turiști străini să petreacă. În momentul de față, peste 40% din clienții Prăvăliilor cu licori este formată din străini care au o cultură de consum diferită de cea a românilor. Ceilalți 60% sunt români care descoperă treptat că piața băuturilor alcoolice nu se rezumă doar la țuică și vin, ci și la băuturi mult mai fine. Putem spune că Prăvălia cu licori ajută la educarea consumatorilor din acest punct de vedere.

Primul magazin Prăvălia cu licori, deschis în 2015, era de mici dimensiuni și se baza mai mult pe băuturi spirtoase. Văzând succesul primei prăvălii din Centrul Vechi, proprietarul business-ului a deschis o altă prăvălie, în aceeași zonă. Pe măsură ce clienții încep să înțeleagă această cultură de consum și să aleagă băuturi de calitate, Prăvălia cu licori se extinde pentru a acoperi cererea în creștere. În anul 2018, afacerea depășește granițele principalului pol al distracției din București, și al treilea magazin este deschis în Piața Victoriei, iar în 2019 încă două prăvălii cochete sunt deschise. O mișcare îndrăzneață, în plină pandemie, a fost deschiderea unui magazin pentru mușteriii din afara Bucureștiului, chiar în Piața Sfatului din Brașov.

În momentul de față, Prăvălia cu licori are 5 magazine de băuturi și 5 tutungerii, iar cifra de afaceri în anul 2021 a ajuns la aproximativ 3 milioane euro.

Anul 2022 este marcat de deschiderea unui nou magazin Prăvălia cu licori, pe Bd. Decebal, nr. 18. Noul magazin se întinde pe o suprafață de 100 metri pătrați și va pune la dispoziția consumătorilor peste 1.200 sortimente de băuturi și o gamă diversificată de tabac, tutun și pipe cat si seri cu degustari de vinuri si bauturi spirtoase.Un lucru deosebit este zona de trabucuri – peste 300 de trabucuri diferite păstrate într-o cameră/humidor profesional cu temperatură și umiditate controlată pentru protejarea lor și păstrarea aromei. Magazinul din Bd. Decebal se anunță a fi încă o prăvălie cochetă pentru toți cei care își doresc să guste licori intense, sau din contră cu o aromă delicată, sau trabucuri exclusiviste.

Prăvălia cu licori a devenit un adevărat brand în rândul consumatorilor români care se educă din mers, pe măsură ce testează băuturi sofisticate sau diverse combinații . Până la urmă, acesta este și scopul acestei afaceri – de a le oferi românilor și alte alternative la băuturi alcoolice de o calitate îndoielnică. Pentru turiștii străini, Prăvălia cu licori este un magazin specializat, bine pus la punct și aprovizionat, exact cum găsești și în străinătate. Dacă nu ai călcat până acum într-o prăvălie cu licori, acum ai ocazia să o faci, odată cu deschiderea celui mai nou magazin din Bd. Decebal, nr. 18. Vei avea parte de o experiență inedită, ce te îmbie la povești de odinioară, descrisă perfect de un citat de al lui Winston Churchill:

"Regula mea de viață, un ritual sacru, este să fumez trabucuri și să beau alcool înainte, după, și, dacă este nevoie, în timpul fiecărei mese și în intervalul dintre acestea."

Fiecare băutură pe care o vei găsi în acest magazin are ingrediente de calitate superioară și de o proveniență cunoscută, un gust rafinat și de cele mai multe ori, tradiție și istorie pe cinste. Indiferent dacă ești iubitor al licorilor fine sau vrei să oferi un cadou deosebit unei persoane, toate drumurile duc la Prăvălia cu licori. Bineînțeles, recomandăm consum de alcool responsabil și asumat, cu măsură, pentru a te bucura de savoarea fiecărui strop.

