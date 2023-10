(P) Site-ul web: cheia succesului pentru afacerea ta

Pentru ca o afacere sa poată deveni cat mai vizibila și să-și crească in mod eficient și rapid numărul de clienți și vânzările, este esențial chiar ca in ziua de azi sa fie prezenta și in mediul online. Si ce metoda mai buna de a face asta decât printr-un site web, care poate servi la diverse scopuri, de la un simplu site de prezentare la un blog, platforma sau chiar magazin online, de unde clienții pot achiziționa mult mai ușor produsele sau serviciile oferite de acea afacere.



Mediul online a cunoscut o expansiune fără precedent de mai multi ani și încetul tu încetul din ce in ce mai multe afaceri au început sa ia cu asalt acest domeniu și sa vina cu noi idei de promovare și de dezvoltare. Au apărut ca urmare și firme specializate care se ocupa cu servicii web, de la crearea de site-uri și platforme web pana la servicii de publicitate, promovare sau mentenanță de orice fel. Iar in ziua de azi acestea sunt foarte multe și foarte dezvoltate însă, după cum ne-am aștepta, nu toate oferă aceleași servicii de calitate pe care oricine le-ar dori și nici la cele mai mici preturi. Este oarecum un paradox totuși sa putem obține mereu cele mai bune lucruri la cele mai bune preturi. Printre cele mai vechi dar și mai bune agenții de servicii web de la noi din tara se numără și IT eXclusiv, cu un portofoliu impresionant in diverse procese de creare site-uri și magazine online precum și multe altele. Având o echipa profesionista și dinamica, site-urile web create de ei au arătat de fiecare dată o performanță de top, indiferent de domeniul de activitate în care firmele cu care colaborează activează. A crea un site web în ziua de azi este un proces mult mai ușor datorită diverselor programe și update-uri aduse mediului online. Astfel, exista motoare și platforme de creare a site-urilor web și a magazinelor online precum și numeroase ghiduri. Totodată, unele agenții web oferă și suport tehnic prin care o persoana își poate realiza singura un astfel de site, în scop personal sau pentru o afacere chiar. Pot fi enumerate mai multe aspecte de care trebuie ținut cont pentru că un site să fie eficient, din toate punctele de vedere. Înainte de site-un în sine, putem începe cu serviciul de găzduire web. În funcție de acesta, un site se poate mișcă mai rapid sau mai încet. De asemenea, și resursele hardware și software alocate diferă în funcție de pachetul de găzduire ales de către un client. Iar în acest sens, o agenție web se poate ocupa și de alegerea unui furnizor de servicii de găzduire precum și de un pachet corespunzător atât că și resurse dar și că preț. Mai departe, contează și formatul site-ului. Este important că acesta să fie ușor de accesat și de navigat de către vizitatori. Exista în acest sens numeroase soluții ce pot fi implementate astfel încât să fie oferite toate informațiile necesare într-un format cât mai receptiv, dinamic și simplu de înțeles. Pentru că ne aflam, așa cum se spune, într-o era a viteze și a informației, din ce în ce mai multe persoane se adaptează la a capătă doar strictul de informații generale, într-un timp cât mai scurt. În acest aspect trebuie deci gândit și un site web, mai ales unul care are doar scop informativ sau de promovare. Deși de la birou sau de acasă poate ca multe persoane folosesc încă calculatorul, în mașină sau in alte situații din ce in ce mai preferate și desigur, mai la îndemâna au devenit telefoanele inteligente. Iar pentru asta, atunci când un site web este creat, acesta este optimizat și pentru platformele mobile. Nu înseamna desigur ca un site neoptimizat nu poate fi accesat și așa însă formatul acestuia și diverse elemente nu vor apărea asa cum trebuie sau chiar nu vor fi vizibile sau nu pot fi accesate. Varianta mobila se adaptează la formatul suportat cel mai bine de un smartphone și expune conținutul site-ului cat mai bine. In scopul promovării este bine sa ne ocupam și de procesele SEO, atât on-site cat și off-site, in aceasta din urma varianta având posibilitatea de a promova site-ul in sine pe diverse alte site-uri sau platforme web cu un număr mare de vizitatori astfel încât sa îl facem cat mai cunoscut pana când vom putea atrage in mod automat noi vizitatori fără a mai fi nevoie de un nivel atât de ridicat de promovare ci mai degrabă ne putem concentra pe promovarea afacerii in sine. Promovarea, in mediul online, este și ea foarte complexă și se poate face prin numeroase căi, de la campanii de promovare până la articole scrise, postări de bannere sau imagini și video-uri informative pe diverse platforme și spații special destinate acestor servicii. În asta excelează și cei de la Itexclusiv.ro, cu o experiență de peste 10 ani în promovarea clienților lor. A devenit practic ceva normal ca atunci când încep o nouă colaborare cu un client sa îi pună acestuia la dispoziție toate serviciile pe care aceștia la realizează iar clientul sa poată alege ce dorește. O dată site-ul finalizat, în urma mai multor procese, toate la fel de importante, treaba nu se termina. Este la fel de important ca acesta să fie monitorizat și îmbunătățit în mod constant, cu conținut nou și cu update-uri programelor software pe care acesta le folosește în fundal. Opt ani de la Colectiv. Eugen Iancu, tatăl unuia dintre tinerii decedați, mărturisiri dureroase: “M-am împăcat cu moarte...

