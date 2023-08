Era vara anului 2014, când Amanda, proaspăt mamă, vorbea despre lupta ei cu cancerul. Afirma, la vremea respectivă, că suferă de doi ani de nemiloasa boală și avea părul ras, iar capul acoperit cu o căciulă.

Atunci, Amanda povestea timid despre boala care i s-a răspândit în corp. Ea puncta că intrase în remisie la un moment dat, când a și rămas însărcinată. Disimulând tristețea, afirma că are nevoie de 92.000 de euro pentru a rămâne în viață pentru copii săi.

Oamenii s-au mobilizat și au făcut donații pentru a o ajuta pe Amanda să urmeze presupusul tratament. Spre surprinderea tuturor, nu avea cancer, totul era doar o minciună.

Pățania unei mame care a mințit, timp de 10 ani, că are cancer pentru a obține bani din donații. A strâns peste 175.000 euro

De peste un deceniu, Amanda repeta povestea cu care a înșelat sute, poate mii de oameni. ”A fost un moment puternic. Cu toții am crezut că este atât de curajoasă și am fost uimită când am întâlnit-o pentru prima dată. La fel și nenumărați oameni din America, care urmăreau blogul Amandei, pe care făcea actualizări regulate și dădea detalii despre lupta împotriva cancerului”, povestește o femeie, Lindsey, cu care Amanda era prietenă.

În iunie 2012, a apărut pentru prima dată blogul Amandei. În postarea inițială, ea a explicat că a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, un cancer care afectează sistemul imunitar, după nașterea fiului ei Carter, la începutul acelui an.

În primăvara anului 2013, anunța că este în remisie. După doar câteva luni a postat că boala a revenit „cu ură” și, în același timp, era din nou însărcinată cu un „copil minune”, Connor, acum în vârstă de nouă ani.

În primii trei ani de blog, Amanda a scris că a intrat în remisie și apoi a învins cancerul de trei ori. Ba mai mult, pentru a nu da de bănuit, femeia posta fotografii în spital, în timp ce era la tratament și era conectată la aparate de oxigen.

Blogul a ajuns viral și oamenii s-au înghesuit să organizeze strângeri de fonduri pentru a o ajuta pe tânăra mamă. Amanda devenise cunoscută și stârnea compasiunea tuturor, până a fost prinsă cu minciuna.

În mai 2022, Amanda, care acum are 38 de ani, a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru fraudă eletronică. Pe lângă donațiile ce depășeau 92.000 de euro, ea a primit și cadouri. Se estimează că suma obținută a depășit 175.000 de euro.

Uriașa escrocherie nu ar fi fost niciodată descoperită, dacă nu ar fi intervenit detectivul Nancy Moscatiello, care a primit un pont anonim în 2015.

În septembrie 2015, Nancy avea suficiente dovezi pentru a merge la poliție. Amanda a aflat despre anchetă și a spus că este vorba despre o campanie de defăimare împotriva ei.

În februarie 2016, poliția a confirmat că o anchetă oficială era în curs. Polițiștii au reușit să obțină confirmarea că Amanda nu era pacient la una dintre clinicile la care spunea că este tratată.

Deoarece nu a existat nicio dovadă care să arate că a cheltuit donații în numerar pentru propriile plăceri, anchetatorii s-au concentrat pe obținerea de dovezi că banii donați online au fost transferați în conturile ei personale și cheltuiți pentru cheltuielile de trai și călătorie, mai degrabă decât pentru tratament.

În iulie 2020, Amanda a fost acuzată de fraudă electronică și falsificare de documente în instanță. Ea a pledat inițial nevinovată, dar și-a schimbat pledoaria un an mai târziu, după ce autoritățile au renunțat la a doua acuzație, conform The Sun.