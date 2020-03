Patronul lui Ludogoret: ”Există tratament, nu vă temeţi!”. S-a vindecat după ce a fost depistat pozitiv la COVID-19. Cu ce a fost tratat.

Kiril Domuschiev, patronul lui Ludogoreţ, a fost infectat cu coronavirus, dar a anunţat marţi că s-a refăcut. În cursul zilei de marţ, miliardarul a postat un mesaj pe reţelele de socializare. Miliardarul care o patronează pe Ludogorets Razgrad a anunţat vestea cea bună:

”Dragii mei, sunt sănăor acum! Am învins COVID-19 şi am deja imunitate. Mai rămâne să mă recuperez după pneumomonie. Vreau să mulţumesc echipei medicale care a avu grijă atât de mine, cât şi de soţia mea. Sunt nişte profesionişti desăvârşiţi! Cu asemenea medici alături, putem combate coronavirusul! Mulţumesc, de asemenea, celor de la SofiaMed şi regret că am cauzat neintenţionat neplăceri. Fiţi atenţi, dar nu vă temeţi! Există tratament. Fiţi inteligenţi şi aveţi grijă de voi şi de cei pe care îi iubiţi” a scris Kiril Domuschiev.

Patronul lui Ludogoreţ a dezvăluit că medicii i-au administrat hidroxiclorochin sulfat, la care coronavirusul ar reacţiona. Domuschiev a mai spus că s-a inspirat din cercetările făcute de francezi, care au descoperit că bolnavii de coronavirus pot fi trataţi cu hidroxiclorochin sulfat.

Ce este hidroxiclorochinul sulfat, medicamentul la care ar răspunde coronavirusul in cazul lui Domuschiev