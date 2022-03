Pe el îl cunoaște toată lumea, dar puțini știu că tatăl lui Volodimir Zelenski este faimos. Cu ce se ocupă și ce avere are

Matematicianul este renumit pentru rolul pe care l-a jucat, ca profesor, în cariera a multor oameni de știință din țara sa și nu numai. El a fost adesea descris drept unul dintre cei mai buni specialiști din Ucraina.

De-a lungul anilor săi ca profesor desăvârșit, a avut sprijinul soției sale, Rimma Zelenska. Volodimir, președintele ucrainean, pare să fie singurul copil al cuplului.

Cine este Oleksandr, tatăl lui Volodimir Zelenski

Oleksandr Zelenski s-a născut într-o familie modestă, pe 23 decembrie 1947. Seymon Ivanovych Zelenski, bunicul președintelui, a servit în Divizia 57 a Armatei Roșii în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Acum în vârstă de 74 de ani, Oleksandr are în spate o carieră uriașă și foarte apreciată în știință.

Citește și: Cum arată familia lui Volodimir Zelenski. Cine este Olena, femeia care i-a dăruit doi copii președintelui Ucrainei

El a absolvit Institutul de minerit Kryvyi Rih în 1972, cu o diplomă în automatizare minieră. Mai târziu, a dorit să evolueze și a studiat Științe Tehnice în 1983. În același an și-a susținut disertația despre Calcularea automată a rezervelor de zăcăminte de minereu de fier la Institutul Minier din Moscova.

În 1992, Oleksandr Zelenski a primit titlul academic de profesor asociat de statistică, economie și procesare sistematică a informației.

După ce a lucrat la teza de doctorat despre Fundamentele metodologice ale planificării topografice și contabilității în sistemul informațional de management al carierei de minereu în 2003, a câștigat un alt titlu academic de profesor de informatică.

În perioada 2005-2007, a ocupat funcția de șef al International Economic Contract on Subject Development of an Automated System of Geological Surveying Support in the Operating System.

Citește și: Ce avere are Volodimir Zelenski. Câți bani avea în conturi în 2019, când a fost ales președintele Ucrainei

Cu câțiva ani de experiență, Zelenski a devenit șeful Departamentului de Cibernetică și Hardware de la Universitatea de Stat de Economie și Tehnologie Kryvyi Rih.

Ce avere are tatăl lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

De când armata Rusiei a invadat Ucraina, nu s-a mai auzit nimic despre Oleksandr Zelenski.

Cu toate acestea, se pare că familia fiului său se află într-o locație sigură în Ucraina. Chiar președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit, în timpul unei conferințe de presă, că nu și-a văzut familia de când a început războiul.

Citește și: Interviu din buncărul lui Volodimir Zelenski. Reacția lui când e întrebat de familia sa, care se ascunde în altă parte

Astfel nu se știe unde s-ar putea afla părinții președintelui Ucrainei. La fel nu este cunoscută, cu exactitate, suma la care se întârte averea lui Oleksandr Zelenski.

Matematicianul în vârstă de 74 de ani a bifat multe realizări în cariera sa academică, dar nu și-a dezvăluit câștigurile exacte. Fiul său are o avere ce depășește 1, 2 milioane de euro, ceea ce înseamnă că nici Oleksandr nu poate fi mai prejos, deși preferă să ducă o viață modestă.

Te-ar putea interesa și: UPDATE Război Rusia - Ucraina, ziua 15 LIVE TEXT. Întâlnire crucială între Kueba și Lavrov. Rusia anunță că se retrage din Consiliul Europei

Dacă e joi, e Adela ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi prin ce situații limită trec personajele tale preferate