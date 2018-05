Pe el nimeni nu-l promovează! Nu dați CLICK, că nu e despre vedete! Cel mai medaliat elev la Informatică din Brăila a reuşit calificarea la două olimpiade internaţionale

Cel mai medaliat elev la Informatică din judeţul Brăila, Alex Tatomir, elev în clasa a XII-a de la Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu", a reuşit performanţa de a se califica la două olimpiade internaţionale, cea din Japonia şi cea din ţările Central-Europene, respectiv din Polonia.

Alex Tatomir a declarat că s-a calificat atât la Internaţionala din Japonia, programată în perioada 1-8 septembrie, unde sunt aşteptaţi peste 900 de concurenţi din 85 de ţări, cât şi la olimpiada Central-Europeană, programată în luna august, în Polonia.





Deţinător a opt medalii internaţionale la Informatică, cinci de aur, două de argint şi una de bronz, Alex a fost admis la celebra universitate Oxford, la specializarea "Ştiinţa Calculatoarelor", şi este interesat să lucreze în industrie, nu în cercetare.





Alex Tatomir a obţinut Medalie de aur la Turneul Internaţional de Informatică Shumen 2017, Medalie de aur şi Premiul al II-lea la "Romanian Master of Informatics 2017", Medalie de aur şi Premiul I la Olimpiada Balcanică de Informatică 2017, Medalie de aur şi Premiul I la InfO(1) Cup 2017, Medalie de aur la "Romanian Master of Informatics 2016", Medalie de bronz la Olimpiada Central Europeană de Informatică 2016, Medalie de argint la "Romanian Master of Informatics 2015" şi Medalie de argint la Balcaniada de Informatică pentru Juniori 2014.