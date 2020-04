Pensiile private, afectate de pandemia de coronavirus. Cum explică specialiștii scăderea drastică: ”E o pierdere temporară!”

Revolta a început după ce mai mulți clienți ai celui mai important fond de pensii private din România au sesizat că valoarea contului lor a scăzut semnificativ.

”În martie am constat această scădere. În cazul meu sunt vreo 2.100 de lei. Am sunat și am cerut niște lămuriri.”, a mărturisit Sorin Trică, client.

”Într-adevăr, față de luna februarie, calculat de către mine, este o diferență de fix 10% în minus.”, a declarat Radu Viasu, un alt client.

