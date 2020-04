Pensiile și alocațiile majorate sunt în continuare incluse în bugetul pentru 2020. Ministrul Muncii: "Suntem aici să sprijinim"

"Stimulentul de inserție pentru părinții care decideau să revină la serviciu înaintea perioadei de 2, respectiv 3 ani, în funcție de copilul care este posibil să aibă dizabilități. Dacă își propun să revină în această perioadă la serviciu, iar compania nu își poate desfășura activitatea, beneficiază de acest stimulent de inserție. Indemnizația pentru creșterea copilului se va prelungi pentru 90 de zile în situația în care persoana se află în această perioadă, suprapusă pe perioada crizei", a spus Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii susține că există posibilitatea măjorării pensiilor și a alocațiilor în 2020

„Fondurile sunt cuprinse în buget. Din informații pe care le am nu au fost modificări, deci nu am o altă comunicare față de ce am spus săptămânile trecute. Vor fi creșteri de alocații și pensii așa cum am anunțat”, a anunțat Ministrul Muncii.