Situație rezolvătoare! Pensionar uitat de autorități în blocurile contaminate din Timișoara: "Am bătut la fiecare ușă, polițiștii nu au sesizat lumina"

„Eu de acum sunt evacuat. Eu am avut totul, alimente acasă, sunt la pensie. De două-trei zile nu ies afară. Nu are rost așa să mă plimb. Acum mi-au spus poliția. Azi-noapte am dormit acasă la mine, aici. Întrebații pe alții, care sunt de două-trei zile evacuați. Eu mai înainte, o jumătate de oră am ieșit. Patru-cinci zile am stat acasă, mi-am făcut aprovizionarea, sunt pensionar. Am fost acasă la televizor și am dormit. Au bătut la ușă. Dacă trece o oră-două mă ia cu somn. Trebuie să mă duc la doctor. Autoritățile au spus că să se facă analize și probabil deseară. Am frigider, trebuie să-l scot din priză, mă duc să-l scot din priză…”, a declarat pensionarul, joi dimineață.