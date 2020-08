Valul doi al pandemiei, în septembrie. Peste 2.800 de cazuri pe zi, scenariu confirmat de Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății, mesaj dur

Ministrul Sănătății confirmă, astfel, bilanțul prognozat de INSP pentru luna septembrie, potrivit căruia cazurile se vor apropia de 3.000 pe zi. Mai mult, Nelu Tătaru a punctat că „pandemia nu se tranșează în spital" și că medicii ajung la saturație, motiv pentru care este nevoie ca fiecare să respecte măsurile impuse de autorități.

Nelu Tătaru: Fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respectă niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat”, a spus Nelu Tătaru, potrivit Digi24.ro.