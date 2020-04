Portul măştilor de protecţie va fi obligatoriu în spaţiile publice din judeţul Galați

Potrivit preşedintelui CJ Galaţi, Costel Fotea, vizierele vor fi produse cu ajutorul imprimantelor 3D, iar banii au fost alocaţi pentru achiziţionarea materialelor necesare.

”Fiecare piesă a unui echipament de protecţie este foarte importantă, având în vedere gradul extrem de ridicat de contagiune al acestui coronavirus. Colaborăm extraordinar de bine cu Universitatea «Dunărea de Jos», cu care mai avem un parteneriat pentru producerea la Galaţi a dezinfectanţilor necesari în lupta cu acest nou coronavirus”, a spus Fotea.

De asemenea, au fost suplimentate cu 260 de mii de lei fondurile alocate Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, astfel încât să poată fi deschis acolo un nou centru de testare pentru coronavirus.

”Unitatea Medicală din Târgu Bujor a primit un aparat PCR Real Time care poate fi folosit pentru a depista noul coronavirus. Însă, pentru a putea deschide un centru de testare la spitalul din Târgu Bujor, este nevoie şi de restul echipamentelor de laborator, adică de hote pentru pregătirea reactivilor şi a probelor, de centrifugă, seturi de pipete şi tot ceea ce este necesar pentru a putea folosi acest aparat PCR Real Time. De aceea, pentru achiziţionarea acestor echipamente medicale am alocat spitalul 110 mii de lei. În plus, am alocat încă 150 de mii de lei pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie, materiale sanitare şi dezinfectanţi”, a mai declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.