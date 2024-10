Povestea Andradei, tânăra care a devenit agent imobiliar pentru Leo Messi. Are afaceri în Spania, dar gândul îi stă tot la Brașov

Andrada se numără printre românii care au ales să părăsească țara natală pentru un viitor mai bun. Aceasta a început de la muncă de jos în Spania, făcând curățenie în campinguri și servind prin baruri, iar acum se mândrește cu o carieră de succes în domeniul imobiliar, avându-l client chiar pe Leo Messi.

Într-o lume în care visele par adesea inaccesibile, povestea Andradei este un exemplu de determinare și succes. Tânăra româncă a reușit să își facă un nume pe piața imobiliară din Spania, devenind agent imobiliar pentru o adevărată legendă a fotbalului: Leo Messi.

Cu o carieră promițătoare în spate, Andrada este o dovadă vie că, cu ambiție și muncă, orice vis poate deveni realitate.

Înainte să lucreze în acest domeniu, românca a făcut curățenie în campinguri și a servit prin baruri.

„Leo Messi este unul dintre clienţii cu care am lucrat şi lucrez de peste 10-12 ani, am vândut primul apartament în Barcelona şi îi achiziţionez toate hotelurile în Spania şi multe altele. Un alt om foarte modest pe care eu îl apreciez foarte mult este Ronnie de la Rolling Stones, am lucrat şi cu restul trupei, dar el îmi este foarte drag”, spune Andrada.

