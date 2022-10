Povestea miresei care le-a impus reguli dure invitaților. Nici domnișoarele de onoare nu au scăpat: „Trebuie să fii insensibil”

Jennifer Wilkinson și-a dorit ca cel mai important eveniment din viața ei să fie exact așa cum și-a imaginat. Regulile stricte impuse celorlalți au dus la o listă mai scurtă de invitați.

Povestea miresei care și-a impus regulile la nuntă. Prin ce experiențe a trecut femeia

Jennifer Wilkinson a avut parte de nunta visurilor sale. Pentru a rămâne tot timpul în centrul atenției, femeia din Peterborough, Marea Britanie, a impus reguli stricte, fără să-i pese dacă va părea dură sau insensibilă în fața celorlalți.

Tânăra, în vârstă de 32 de ani, a trimis peste 3.000 de e-mailuri și a cheltuit 10.000 de lire sterline pentru nunta ei. Totuși, Jennifer a eliminat de pe listă zeci de invitați din cauză că fie nu au răspuns la timp, fie au vrut să-și aducă copiii.

„Trebuie să fii necruțătoare pentru a obține ziua perfectă de nuntă. Trebuia să fiu în centrul atenției, iar dacă oamenii nu mi-ar fi acordat importanță, atunci ce rost mai avea evenimentul? Am avut neînțelegeri cu prietenii și cu familia, dar până la urmă totul a mers perfect. Am avut parte de nunta visurilor mele”, a explicat femeia pentru publicația The Sun.

Jennifer Wilkinson și viitorul ei soț, Christopher, s-au cunoscut la școală, însă au pierdut legătura. S-au reîntâlnit ani mai târziu, în 2015. Bărbatul a cerut-o în căsătorie în noiembrie 2017, iar petrecerea de logodnă a fost un real dezastru. Serviciile de catering au întârziat trei ore, iar DJ-ul nu a avut microfon, pentru ca femeia să poată ține un discurs.

Atunci, Jennifer și-a propus să pună piciorul în prag, pentru nunta ei din anul 2019. Rochia ei de mireasă avea o centură argintie în mijlocul taliei. Deși domnișoarele ei de onoare i-au cerut să poarte și ele aceeași centură și să aibă părul despletit, Jennifer a refuzat: „Le-am spus că dacă nu le convine, oricine poate să se retragă”.

Tânăra a avut trei petreceri de burlăciță, una în Ibiza și celelalte două în Marea Britanie: „Poate să sune exagerat, dar aveam nevoie de o vacanță cu fetele, de o petrecere clasică și de un eveniment în familie”, a povestit ea.

Cu o zi înainte de nunta sa, Jennifer le-a lăsat pe domnișoarele ei de onoare să pregătească mesele festive, să pună decorațiunile și să aducă șampania. Motivul este că și ea, la rândul ei, a făcut asta pentru prietenele sale.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici: „Când una dintre domnișoarele de onoare a întârziat la simularea din biserică, am amenințat-o că o voi înlocui cu altcineva. Ea a rămas șocată și aproape a plâns. Totul era despre mine, nu despre ea”, a mai continuat Jennifer.

De altfel, domnișoarele de onoare, cinci la număr, s-au limitat doar la trei băuturi pe zi. Mireasa le-a impus și cavalerilor de onoare să poarte pantofi de culoare maro. Un cuplu i-ar fi spus că nu are ce a cerut ea, iar răspunsul miresei a fost acela că trebuie „să-și cumpere, să împrumute sau chiar să fure”, pentru a face rost.

Fără copii sau rețele sociale la nuntă, una dintre regulile stricte ale miresei, la nunta sa

Jennifer a interzis inclusiv accesul nou-născuților la nuntă: „Copiii plâng mereu în biserică exact în momentul în care miresele spun jurămintele și asta va distruge totul. Când eram mică, alergasem prin sală, în timpul dansului mirilor. Vărul meu mi-a spus că i-am stricat cea mai importantă zi din viața lui”, a motivat ea.

Oaspeților li s-a interzis să-și folosească telefoanele în timpul evenimentului și nimeni nu a avut voie să posteze fotografii pe rețelele de socializare timp de 24 de ore. Doar mireasa și-a permis să posteze primele cinci poze primite de la fotograful ei.

„Am analizat fiecare imagine postată. I-am cerut unui prieten să șteargă o postare pe care o făcuse, pentru că nu-mi plăcea cum arătam eu”, a mai spus ea.

Jennifer și-a concediat și persoana care se ocupa de tortul de nuntă, cu trei zile înainte, pentru că nu era mulțumită de el.

„A trebuit să-i spun unei prietene că rochia ei era prea transparentă și că îmi va distrage atenția. Ea a fost șocată și mi-a spus că nu mai vine, așteptându-se ca eu să-mi schimb părerea. Nu am făcut-o și nu mai vorbim. E o șansă unică pentru mireasă să strălucească în cea mai importantă zi. Ce e în neregulă cu asta?”, a mai povestit Jennifer pentru sursa citată anterior.

