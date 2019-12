Povestea neștiută a românului care a cucerit America și a devenit omul de încredere al familiei Trump

Gabriel Constantin este exemplul că poţi ajunge deasupra lumii, când visezi şi munceşti.

(Reporter): La ce te gândeşti când ai ocazia să vii aici?

(Gabriel Constantin): Că sunt deasupra lumii? Cum se zice? "On top of the world", nu? Şi sunt aproape de Dumnezeul nostru!

Un Dumnezeu pe care Gabriel Constantin îl simte româneşte. Deasupra norilor, cu Chicago la picioare, gândul îi zboară peste ocean, spre România. Ţara pe care a lăsat-o în urmă acum 20 de ani, atras, la fel ca alte zeci de milioane de oameni de pe tot pământul, de faimosul vis american. Nu-şi imagina atunci că, într-o zi, din Drumul Taberei va ajunge să conducă una dintre cele mai importante clădiri din Statele Unite ale Americii şi va domina lumea hotelieră de lux.