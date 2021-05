Povestea soților care au fost separați pentru prima oară în 73 de ani. Reîntâlnirea lor i-a făcut să plângă pe martori

2020 a fost pentru mulți un an provocator. Dificil – în special pentru că am fost nevoiți să stăm departe de familie și prieteni. Sărbătorile nu au mai fost la fel, zilele de naștere au trecut fără să ne bucurăm cu adevărat pentru că nu i-am avut aproape pe cei dragi.

La fel de dificil a fost și pentru Margaret, în vârstă de 97 de ani, și pentru soțul ei, Joseph, în vârstă de 96 de ani, un cuplu care s-a căsătorit acum 73 de ani. Iar când stai căsătorit mai bine de șapte decenii, poți să spui fără îndoială că ți-ai găsit sufletul pereche. Pe cei doi bătrâni, Margaret și Joseph, nu i-a despărțit nimeni și nimic vreme de 73 de ani.

Până pe 7 aprilie 2020, în pandemie, când cei doi bătrâni nonageri au crezut că nu o să se mai vadă niciodată.

Margaret a fost nevoită să meargă la spital, iar ulterior a fost dusă la un centru de îngrijire din Pennsylvania de unde nu a mai putut pleca din cauza restricțiilor de coronavirus. Și ea, și soțul ei au stat departe unul de celălalt aproape un an, timp în care au mai vorbit doar la telefon sau prin scrisori.

Cei doi bătrâni au crezut că nu o să se revadă niciodată, mai ales în condițiile în care pandemia nu părea că va da înapoi și pentru că erau amândoi conștienți de vârstele lor înaintate. Însă nu a fost așa.

Margaret și soțul ei s-au reîntâlnit după amar de vreme, după un an, la centrul unde era internată Margaret, iar întreg personalul centrului a fost emoționat până la lacrimi de reîntâlnirea lor.

I am not the one who is crying ,

You are crying.



Finally these two love birds got to be reunited in the care center ❤️



Credit : HarmarVillage Care Center#love #life #humanity #happiness #wednesdaythought #lockdown pic.twitter.com/Dbrd6ViqrA