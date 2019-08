Anchetatorii au ajuns în casa Luizei Melencu! Ce probe au ridicat: „S-au ivit niște discuții privind...”

Anchetatorii au ajuns la casa Luizei Melencu. Avocatul familiei, Tonel Pop, a precizat, la Antena 3, ce probe caută și vor ridica cei de la DIICOT.

„În urma audierilor care au avut loc ieri, domnul procuror a ținut să facă o audiere mai detaliată, s-au ivit niște discuții privind vestimentația, privind anumite fotografii, pentru identificarea rucsacului și a altor elemente. Ca atare, în acord cu domnul procuror, noi ne-am oferit să predăm anumite obiecte din vestimentația Luizei și anumite fotografii, pe care le au părinții la domiciliu. DIICOT a venit să ridice acele fotografii, la cererea noastră, și anumite elemente de vestimentație.

Domnul procuror a vrut să aibă cât mai multe elemente privind vestimentația și rivind acel rucsac. A vrut să afle, în detaliu, cum arată acel rucsac. Pentru a afla, ne-a solicitat fotografii, pe care le avea mama Luizei în telefon”, a precizat avocatul Tonel Pop.

Cât despre informația că în curtea lui Gheorghe Dincă s-ar mai fi găsit noi rămășițe ce ar putea fi de natură umană, avocatul a declarat:

„Eu am presupus că unele pot fi umane. Nu pot să știu, că nu le-am analizat, nu sunt expert în astfel de chestiuni. Dar, din ce am înțeles și din ce am văzut, sunt alte oase, din care unele pot fi de natură umană. Rămâne ca experții să le analizeze și în privina naturii lor și, ulterior, în privința ADN-ului.”

Sursa: Antena 3