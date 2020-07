Apariție spectaculoasă la înmormântarea unui pacient COVID-19. Oamenii au rămas fără cuvinte când l-au văzut: „Să faci ce face preotul!”

De la ironii, la critici dure sau, dimpotrivă, mesaje de susţinere pentru părinte, nimeni nu a rămas indiferent la soluţia ingenioasă a părintelui din Olt.

„Să faci ce face preotul”! Ținuta pe care părintele Alexandru Dumitru a îmbrăcat-o la slujba de înmormântare a unui consătean răpus de COVID a devenit virală pe internet.

Pentru a se proteja de virus, preotul a purtat pe sub patrafir un conbinezon anti-covid.

„Eu am considerat că am făcut un lucru bun. Mi-am luat măsurile de precauție, nu am încălcat canoanele bisericești”, a explicat preotul.