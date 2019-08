Prima reacție a familiei Luizei, după ce s-au descoperit oase într-o pădure din Caracal! „Am fost umiliți...”

Mama Luizei Melencu a avut o primă reacție după ce s-au găsit oase într-o pădure din apropierea casei lui Gheorghe Dincă, despre care se spune că ar aparține fetei!

În cursul zilei de luni, criminaliștii au descoperit oase într-un loc indicat de Gheorghe Dincă, într-o pădure din apropierea orașului Caracal.

CRIMINALUL DIN CARACAL . Nu se știe în mod oficial dacă acestea sunt de natură umană, dar criminalul din Caracal susține că rămășițele aparțin victimei sale, Luiza Melencu, fata dispărută în urmă cu câteva luni.

CRIMINALUL DIN CARACAL . Anchetatorii vor ridica oasele și le vor trimite la Institutul de Medicină Legală, pentru a se putea descoperi dacă sunt de natură umană și dacă se poate face o identificare ADN, pentru a vedea dacă oasele aparțin Luizei Melencu.

Mama tinerei Luiza Melencu, fata dispărută în urmă cu aproximativ patru luni.

CRIMINALUL DIN CARACAL. „Chiar vrem să știm despre ce e vorba, să ne anunțe autoritățile și pe noi. Am aflat din presă că se fac căutări în acea zonă cu pădurea (...) Aș vrea să trăiască Luiza, simt că e în viață. Nu e fata mea în imaginile surprinse în mall-ul din Craiova, exclus (...) Am fost umiliți de autorități, am fost umiliți și tratați cu indiferență, atâta timp cât am fost acuzați și duși la detectorul de minciuni (...)”, a declarat mama Luizei Melencu.

„Nu cred că Luiza e moartă, sufletul meu îmi spune că nu e moartă, sunt oase de animal”, a declarat bunica tinerei, îndurerată.

„M-aș fi împușcat, mai bine preferam să mor eu, ce ați avut cu ea, ce v-a făcut fata asta”, a declarat bunicul tinerei Luiza Melencu, despre momentul în care ar fi încercat să ia cu forța pistolul unui jandarm.

Urmărește clipul celor de la Antena 3 pentru mai multe detalii despre acest caz cutremurător.